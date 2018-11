"Mi obra está viva y se reinventa en cada gira"

Autor de algunos de los grandes éxitos del rock de su país, el brasileño Lulu Santos llegará este sábado a Uruguay para presentarse en Enjoy Punta del Este que celebra su 21° aniversario. Antes de su recital, Santos habló sobre sus proyectos y la vigencia de su música .

-En setiembre publicaste la canción “Hoje em día”, donde hacés referencia a la recepción social de tu romance con Clebson Texeira. Allí también planteás un pequeño análisis sobre la sobreinformación (“Hoy en día, la gente vive en una orgía de información”). ¿Cómo reaccionaste a los comentarios de la gente sobre tu anuncio y cómo sentís que es tomada la homosexualidad en el contexto del Brasil actual?



-“Hoje em día” es mi comentario sobre la respuesta que tuvo el anuncio que hicimos con Clebson en nuestras redes sociales, y que luego se viralizó a través de las noticias. Como digo en la canción: “La mayoría dio fuerza / Llegó para regocijarse en un torrente de amor ejemplar / La otra parte, vos la sabés, es mucho más rudimentaria / La envidia es una mierda / No la hemos podido manejar”. Creo que hubo más cariño y adhesión que respuestas negativas. Eso, evidentemente, funciona como un testimonio de la calidad humana de las personas que se interesan por mi música.

-Este año también editaste “Orgulho e preconceito”, una canción con influencias de la música electrónica. La letra guarda cierta relación con “Hoje em día” porque hablás de disfrutar del amor sin miedo (“Esta canción fue escrita para que nunca más tengas que susurrar cuando digas que me amás”). ¿Tenés pensado grabar un disco en torno a esta temática?

-Sí, actualmente me encuentro en la mitad de la grabación de un álbum que está enteramente dedicado a mi relación con Clebson. Va a tener siete canciones inéditas y una versión de “The Look of Love”, de Burt Bacharach, porque tiene un significado especial para nosotros dos.

-El año pasado se publicó Baby! Baby!, un disco donde versionás a Rita Lee, una cantante con quien colaboraste en numerosas ocasiones a lo largo de los años. ¿Qué importancia le das a su música y cómo fue el proceso de selección de las canciones?

-Rita es un faro en la música pop brasileña y siempre ha sido una referencia para mi carrera. Hace un tiempo leí su biografía y noté que lo que ella contaba también formaba parte de mi historia. Como yo recordaba cada una de sus canciones y de sus álbumes, cuyo proceso creativo describía en el libro, ese fue el detonante para animarme a grabar Baby! Baby!.



-Recientemente se cumplieron 35 años de O ritmo do momento, uno de tus primeros discos en alcanzar el éxito de ventas, gracias a las canciones “Um certo alguém” y “Como uma onda” . ¿Cómo analizás el disco desde una mirada retrospectiva?

-Honestamente no perdería mi tiempo ni energía en hacer un análisis retrospectivo. Mi obra está viva y se reinventa en cada gira. Pienso más en lo que está por venir. Lo especial de ese disco es que incluye “Como uma onda”, mi primer gran éxito.

-Participaste en las siete temporadas de The Voice Brasil. ¿Cómo analizás la experiencia?



-Ha sido muy intensa y este año se hizo el doble de emisiones, por lo que fue todavía más exigente. Para mí es una oportunidad increíble y francamente un placer, además de un desafío, el poder compartir el programa con mis colegas [Carlinhos Brown, Michel Teló e Ivete Sangalo], los directores y los productores involucrados.

-Este sábado vas a presentarte en Enjoy Punta del Este con el espectáculo Canta Lulu. ¿Cómo va a ser el repertorio de esa noche?

-En el recital voy a incluir tres canciones del nuevo disco, que ya fueron publicadas en plataformas digitales [”Hoje em día”, “Orgulho e preconceito” y “Gritos e sussurros”, grabada junto a Michel Teló], dos de las versiones de Rita Lee que están incluidas en Baby! Baby!, y prácticamente todas las canciones que la gente que conoce mi música considera indispensable.