Meri Deal entre TocoPorVos, su carrera solista y el especial de "Go! Vive a tu manera"

La cantante de TocoParaVos, Meri Deal, está llena de trabajo. Además de seguir con la banda, está preparando el lanzamiento oficial de una carrera solista de la que dio una muestra como telonera de Ed Sheeran en el Estadio Centenario. Además participó en el especial de Go! Vive a tu manera, uno de los fenómenos juveniles de la grilla de Netflix.

Sobre ese momento y lo que se viene, Deal charló con El País.

—¿Cómo llegaste a participar en el especial de Go! Vive a tu manera?

—Con el productor de Go que es Sebastián Mellino escribimos varias canciones en algún momento y estuvimos en su escuela de música y en su estudio de grabación. Cuando lo conocimos, estaba produciendo la serie y nos llamó para que aparezcamos en el especial. Y nosotros copados por aparecer.

—Si bien el personaje que hacés, sos vos, te permite actuar. ¿Cómo te sentiste como actriz?

—Para mí fue alucinante. Siempre tuve la actuación como algo que también quería hacer, y lo sigo queriendo. Un poco va de la mano de los artistas que se interesan en varias áreas y en mi caso es así. Entonces estuve chocha de poder ver una escena, prepararla la noche anterior. Estuvo buenazo.

—Te permite jugar con el papel de famosa.

—Claro, poder actuar pero de nosotros mismos.

—Así que la idea de la actuación sigue rondando en tu cabeza.

—Sí, recontra. Obviamente que mi prioridad y lo que más me gusta es la música, pero la actuación es algo que tengo recontrapendiente y que me divierte. Siempre lo tuve ahí, pero después de trabajar me di cuenta que era más de lo que creía. Entonces me encantaría hacer algo así.

—En tus redes sociales se te vio cocinando con Passenger. ¿Cómo fue eso?

—Porque cuando le abrimos el show a Ed Sheeran, Passenger vino a mi prueba de sonido. El show fue en el día más caluroso del año, hacía un calor insoportable y él que podía estar tranqui con el aire acondicionado estuvo en la prueba. Un fenómeno. Después de eso me invitó a ir a tomar algo para festejar y pegamos la mejor onda y nos hicimos amigos. Después volvió a Uruguay y las dos veces nos vimos, estuvimos tomando mate y paseando. La última vez me escribió antes de venir y me dijo que se iba a tomar unos días para recorrer y ahí lo llevé a mi casa en El Pinar. Ibamos a ir a comer a un lugar pero estaba cerrado y terminamos cocinando en casa y estuvo bárbaro.

—¿Le gustó la comida?

—No dejó nada en el plato, lo que es buena señal. Capaz que estaba haciendo un cumplido.

—¿Qué tal es Ed Sheeran?

—Es re simpático, le regalé una caja llena de cosas de Uruguay, y había dulce de leche.

—Ahora se viene un concierto junto a Jimena Barón.

—Sí, estamos copados porque es en Punta del Este, en Enjoy y es tremendo. Esto de poder compartir escenario con estos artistas es espectacular.

—¿Planes para 2020?

—En principio con la banda seguiremos lanzando canciones y hacer shows, sobre todo en la costa uruguaya. Además, por mi parte se vienen cosas nuevas también. Hace un año anuncié que me iba a lanzar solista y estuve trabajando en eso, escribiendo muchas canciones, me fui muchas veces a México para grabar y estuve conociendo personas. Aún sigue en preparación pero no pasa de 2020.

—¿Hay nervios?

—Más bien hay muchas ganas y ansiedad. Y mucho entusiasmo. Igual, tener la banda conmigo es lo máximo, subir al escenario y que estén ellos; cuando pasó lo de Ed Sheeran me impresionó no tenerlos. Aparte que son mis hermanos, porque compartimos tanto que si no los veo durante una semana los extraño. Pero tá, tengo mucho entusiasmo con lanzar mi carrera solista porque escribo canciones hace mucho tiempo de otra movida u onda y tengo ganas de sacarlas de cajón. Hay muchas canciones.

—¿En qué género pensás moverte como solista?

—Es difícil encasillar en un género porque la verdad es que siempre escribí con influencias de todos los artistas que escucho. Hay de todo, nunca me encasillé con un género, entonces no sé, para mí, genérico puede ser pop, porque ahí podés jugar con muchas cosas y muchas influencias siendo siempre pop. Me parece que es esa la movida, pero como cantautora he escrito canciones de todo tipo y color.