Los mejores peores hits elegidos por los lectores

Tienen algo en común: cuando se lanzaron no paramos de cantarlos, o por lo menos de bailarlos. Sonaron mucho en todos lados y cada vez que los escuchamos no podemos evitar recordar esos tiempos. Pasó por ejemplo con "Que te clavo la sombrilla", aquel tema que fue hit de verano en 2007 después de que apareció en una publicidad. Lo vivimos no hace muchos años con el éxito mundial del coreano PSY, "Gangnam Style" y hace menos todavía con "Velaske, yo soi guapa?", un trap inspirado en el cuadro "Las meninas" del artista español Diego Velázquez que el mes pasado se hizo viral.

Hace unos días hicimos un recorrido por 20 temas que en los últimos años nos hicieron bailar y reír e invitamos a los lectores a elegir cuál fue el peor/mejor hit. Resultó en este interesante top tres que va desde Wendy Sulca a "Crazy Frog" para llegar al coreano que en 2013 dominó las radios y Youtube.

3 "Cerveza, Cerveza" de Wendy Sulca

2 "Axel F" de Crazy Frog

1 "Gangnam style" de PSY

