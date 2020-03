"Mayonesa" cumple 20 años: ¿cómo se hizo la canción uruguaya más exitosa de la historia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudio diminuto. Un cantante con personalidad. Orden y desorden. La fusión de la plena con la murga, una historia de discoteca sobre chica misteriosa que se lleva a un chico a la pista para “batirlo”, una coreografía elemental y el toque mágico de Marcelo Tinelli. Esos fueron los ingredientes con los que, 20 años atrás, “Mayonesa” de la banda Chocolate nació para convertirse en la canción más famosa de la música popular uruguaya. No es exageración: es la canción que más ha recaudado por derechos de autor en Agadu, y suena en fiestas del mundo entero, aún en lugares donde no deben entender demasiado de lo que dice la letra.

A 20 años de la gestación de ese himno tropical de éxito inexplicable y sin ningún plan de festejo definido -se manejó que Gente de Zona grabara una nueva versión, pero no hubo avances-, el productor musical y compositor Alejandro Jasa (cocreador del tema con Eduardo Britos, fallecido en 2017) y el cantante Charly Sosa, cuentan en primera persona la historia de “Mayonesa”, un clásico.

TESTIMONIO Alejandro Jasa en primera persona

Con Eduardo (Britos) nos conocimos de adolescentes, y empezamos en la música tropical en 1992. Nos llevó ocho años darnos cuenta de qué se trataba eso. Y en el 2000, decidimos apuntar a hacer canciones nuestras. Dimos el primer golpe fuerte con “Arriba, Malena”, que salió en enero de 2000, y en las discotecas la empezaron a pasar por todos lados. Y una tarde de fines de junio del año 2000 compusimos “Mayonesa”, y la registramos el 7 de julio en Agadu.



Nosotros nos juntábamos cada tarde y ese día entré, Eduardo ya estaba y me dice: ‘Ale, mirá la canción que compuse’. Había hecho la base con la armonía, la melodía, y tarareaba en un idioma cualquiera; compuso el verso con una concepción de canción brasileña. La canción estaba buenísima, pero no me gustó el estribillo, porque no había un quiebre.

“Mayonesa” tiene un desarrollo melódico bastante complejo. Va cambiando rítmicamente, pero el estribillo sí es fácil y concreto. Es ordenado y el verso es desordenado, y eso es lo que tiene que tener una canción exitosa: orden y desorden. Entonces le sugiero a Eduardo hacer un estribillo más cuadrado, y meterle murga. Nos quedamos desde las 7 de la tarde hasta las cinco de la mañana, armando la estructura. Y a los días, Eduardo me dijo que tenía la letra, la idea general; me la narró en un taxi y estaba buenísima.

En un principio la iba a cantar Douglas (Castillos), que cantó “Arriba Malena”. Pero como yo salía con la banda y era como el técnico que conoce a los jugadores en los entrenamientos, sabía que Charly (Sosa) iba a rendir más. Charly influyó mucho: si la canción no la hubiera cantado él, quizás no hubiese tenido el pegue que tuvo, porque el timbre de voz va perfecto con la letra. De hecho, está cantada con mucho corazón; tiene desperfectos que los dejamos, porque tenía eso crudo, de tema arrabalero. Una piña.

Los coros los grabamos Eduardo, yo, Carlitos Sosa y Alejandro Scattone. Era la forma de laburar nuestra, no podíamos llamar a otra gente. ¿A una murga? No, no sabés lo que era el estudio. Le habíamos puesto La Pulga Records: era una pieza con lambriz hacia arriba, bolsas de arpillera, con una grabadora Roland chiquita de ocho canales virtuales, y hacíamos premezcla y llevábamos todas las pistas al estudio de Daniel Báez, que fue el que mezcló “Mayonesa”. Queríamos que sonara tropicalero, no salsero; escuchábamos referencias uruguayas, Los Fatales, aunque la estética nuestra era más pop. Eso hizo que trascendiera Avenida Italia para el este.

Yo toqué el bajo y Eduardo, el piano. En percusión estaba Heber Pinto, que aparte era batería de murga, así que le pedí el toque murguero. Y trabajábamos con Alejandro Picone, hoy trompetista de La Vela Puerca, o si no Óscar “Manduco” Pereyra; y en el trombón estaba Walter Villanueva.



No éramos conscientes de qué iba a pasar. Hicimos “Mayonesa” con la misma fe con la que hicimos las otras 299 canciones con Eduardo, y me acuerdo que había músicos de otras bandas que se llamaban por teléfono para reírse de la canción. Hoy genera derechos en Turquía, Países Bajos, Japón, Alemania, y no está grabada ni en inglés ni en alemán ni en japonés.

testimonio Charly Sosa en primera persona

Grabar “Mayonesa” no fue grabar un tema más, porque nosotros en ese momento queríamos cambiar el estilo del grupo y empezar a fusionar ritmos. En ese caso se hizo una fusión que no se había probado, la de la plena con la murga, y fue todo un desafío. Nos fuimos enterando a medida que fuimos llegando al estudio, pero creo que hasta el que más ilusión tuviera de que el tema fuera un éxito, no se imaginaba la repercusión que realmente iba a tener. Yo creo que le di la impronta, mi forma de cantar; los pregones y los dichos, lo hablado del tema, es mío. En los coros de murga también aporté, porque venía de haber estado en Antimurga BCG y porque siempre canté murga en el barrio, en las esquinas, y siempre me gustó. Jasa siempre me dice: “Charly, ese tema era para vos”.

Me di cuenta que el tema había explotado cuando un día me llama el mánager y me dice: “Aprontate que en un par de horas tenemos que ir al aeropuerto. Tenemos que ir a lo de Tinelli hoy”. Ir a lo de Tinelli fue increíble para nosotros, no solo porque era el programa del momento, sino porque cuando estuvimos ahí, al otro día empezaron (a llamar) de Chile, Bolivia, Perú... Todo por la repercusión de haber estado ahí. Hubo un antes y un después, sin duda; ahí el tema tuvo una explosión internacional que nos llevó a no parar. Hasta el día de hoy sigo viajando y ya recorrí 27 países.

“Mayonesa” es una canción que no va a morir nunca, es una canción que no aburre. Todos los DJs del mundo me dicen: cuando la gente ya está cansada o no tiene buena onda, pongo “Mayonesa” y la gente sale a bailar. Ha ido pasando de generación en generación y tiene ese ángel que no aburre. Es la mejor canción que me ha tocado cantar, porque siempre digo que es la llave que me abre un montón de puertas. Y voy a estar atado toda la vida a ella (se ríe), pero amo estar atado porque para mí es un elogio, un privilegio ser la voz de la canción que por derechos de autor, más ha recaudado en la historia de la música uruguaya. Y toda la vida le voy a agradecer a Jasa y Britos, de haberme elegido para cantar esa canción.