¿Marvin Gaye mejor que los Beatles? Rolling Stone actualizó sus 500 mejores discos

En 2003 la revista Rolling Stone lanzó una lista titulada Los 500 mejores discos de la historia, que tuvo a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, en el primer puesto. En 2012, la revista publicó una versión actualizada, donde hubo una serie de cambios, pero los primeros puestos se mantuvieron. Ahora, en setiembre de 2020, salió una tercera versión que presentó numerosas modificaciones.



El cambio más significativo es el del puesto número uno. Sgt Pepper's pasó al puesto 24 y What's Going On, del estadounidense Marvin Gaye, llegó al primer puesto. Otros discos de The Beatles también sufrieron cambios: en la versión original de la lista cuatro discos de la banda británica ocuparon el Top 10; ahora, en la versión actual, solo Abbey Road está en los primeros diez puestos: se llevó el número cinco.



La lista actual refleja más que nunca la influencia del hip hop en la cultura popular, con The Miseducation Of Lauryn Hill, de Lauryn Hill, en el lugar número 10. A su vez, hay discos de Kanye West y Kendrick Lamar en el top 20. Otros trabajos de los últimos 20 años, como Back To Black, de Amy Winehouse, y Lemonade, de Beyonce, entraron al top 40.



También se generó una revalorización de artistas mujeres en la lista. Blue, de Joni Mitchell, llegó al n° tres, mientras que Aretha Franklin, Lauryn Hill, Carole King, Patti Smith, Beyonce y Amy Winehouse entraron al Top 40.

Otra de las novedades fue la inclusión de artistas hispanoamericanos como Rosalía, Bad Bunny, Shakira y Daddy Yankee.

La lista completa está disponible en este link, y el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

10. The Miseducation Of Lauryn Hill (1998) - Lauryn Hill

09. Blood On The Tracks (1976) - Bob Dylan

08. Purple Rain (1984)- Prince & The Revolution

07. Rumours (1977) - Fleetwood Mac

06. Nevermind (1991) - Nirvana

05. Abbey Road (1969) - The Beatles

04. Songs In The Key Of Life (1976) - Stevie Wonder

03. Blue (1971) - Joni Mitchell

02. Pet Sounds (1966) - The Beach Boys

01. What's Going On? (1971) - Marvin Gaye