Maroon 5 tocó en el medio tiempo del Super Bowl, pero el show dejó gusto a poco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Maroon 5 fue la elegida para dar el show del medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más mediáticos y relevantes del año. Los New England Patriots le ganaron a Los Angeles Rams en la final del campeonato de fútbol americano, y eso hizo que Tom Brady se convirtiera en el más ganador en la historia del Super Bowl.

Pero de vuelta a Maroon 5, la banda de Adam Levine había llegado con polémica a esta actuación, y su show no pudo echar por tierra esas situaciones que se habían dado en la previa.

La polémica tuvo que ver con que varios artistas, entre ellos Rihanna y Cardi B, se negaron a actuar en el evento, en apoyo a un jugador, Colin Kaepernick, quien sistemáticamente se arrodilló en los partidos, mientras sonaba el himno, para protestar contra la discriminación. Dio la sensación de que Maroon 5 fue básicamente la banda que aceptó participar, y que estaba a la altura de las pretensiones de los auspiciantes.

Al final, Maroon 5 dio un show con todo lo que se espera de uno del Super Bowl: luces, fuegos artificiales, llamas, gran despliegue y hasta el rapero Travis Scott cayendo en un meteorito. Pero los 13 minutos dejaron gusto a poco.

El repertorio que la banda eligió fue desparejo, Levine no tuvo su mejor noche como cantante, e incluso una prometida aparición de Bob Esponja fue mínima y generó indignación entre los espectadores (al menos entre los que así lo manifestaron en Twitter).

Adam Levine en el Super Bowl. Foto: AFP

Como si fuera poco, Levine terminó el show quitándose la remera, lo que también causó revuelo. ¿El motivo? Que nadie se ha olvidado de cómo impactó en la carrera de Janet Jackson la exposición accidental de sus senos, durante unos segundos, en un Super Bowl. Que Levine haya podido desvestirse sin censura, es considerado un comportamiento machista.

Hasta ahora, la banda no se ha pronunciado respecto a estas críticas. Antes de la actuación, el cantante había dicho en entrevista con Entertainment Tonight que "no estoy en la profesión correcta si no puedo manejar un poquito de controversia. Es lo que es. Lo esperábamos".