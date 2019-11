Maroon 5 llegará al Estadio Centenario y esto es todo lo que tenés que saber antes del show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maroon 5, una de las bandas más importantes del pop actual, se presentará en el Estadio Centenario el 10 de marzo, según anunció la banda y la productora local AM Producciones. Esta primera visita a Uruguay formará parte de la gira 2020 de la banda liderada por Adam Levine.

El jueves 14 a las 10.00 comenzará la preventa de entradas para los integrantes del Fan Club de la banda, mientras que el viernes 15, a la misma hora, empezará la venta general. El precio de las entradas, que estarán ubicadas en la Tribuna Olímpica, irá desde 1980 a 12.300 pesos. Se podrá pagar con todas las tarjetas.



La gira de Maroon 5 comenzará luego de su lanzamiento más reciente, el sencillo Memories. Publicada hace poco más de un mes, la canción —que ya tiene 90 millones de reproducciones en YouTube y está en el puesto número dos de la lista de las 50 canciones más escuchadas en Spotify— se define como una balada minimalista donde Levine se anima a abordar la pérdida.



La llegada de Maroon 5 se tratará de un acontecimiento similar al del show que Ed Sheeran ofreció a principios de año y al del grupo One Direction en 2014, ambos en el Estadio Centenario. La banda liderada por Adam Levine, un gigante del pop actual, visitará por primera vez Uruguay en su momento de mayor popularidad y presentando uno de los éxitos del año.



Formado en 1994 —primero como Kara's Flowers y luego como Maroon 5—, el grupo lleva vendidos más de 56 millones de discos y 328 millones de sencillos en todo el mundo; además ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. En 2002, el grupo se ganó a una serie de fanáticos en todo el mundo gracias a su disco debut, Songs About Jane, que incluía los éxitos "This Love" y "She Will Be Loved".



En 2014, con su disco V, llegaron al puesto número uno de la lista de discos de Billboard y presentaron los éxitos número uno "Maps", "Animals" y "Sugar". Así, lograron un récord por la mayoría de los canciones número uno de un grupo en el top 40, con 9 en total. Luego, en 2017, llegó el álbum Red Pill Blues, del que destacó la canción "Girls Like You", grabado junto a la rapera Cardi B. Con más de 2400 millones de reproducciones, el sencillo se convirtió en la segunda canción más reproducida en YouTube en 2018.



En febrero, Maroon 5 fue la elegida para dar el show del medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más mediáticos y relevantes del año. El show incluyó todo lo que se espera de un espectáculo de estas características: luces, fuegos artificiales, llamas, gran despliegue y hasta el rapero Travis Scott cayendo en un meteorito.



Además de visitar Uruguay por primera vez, Maroon 5 también se presentará en Argentina (Buenos Aires, el 12 de marzo) y en Colombia (Bogotá, 14 de marzo).