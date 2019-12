María Campos, cantante nueva, popular y exitosa que llega este viernes a La Trastienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes, La Trastienda recibe a María Campos, la cantante argentina que se presenta que llega por primera vez a nuestro país. Las entradas se venden por Abitab desde 600 pesos y hay beneficios con Club El País.

“Es muy nuevo y es la primera vez que vengo”, dice, aunque nueva es su carrera. Empezó el año pasado cuando lanzó Popular, su disco debut que se convirtió en un éxito y famosos como Adrián Suar o Carla Peterson se declararon fanáticos de esta joven que ya tiene más de un millón de reproducciones en Spotify.

María Campos, la cantante argentina se presenta este viernes en La Trastienda. Foto: Darwin Borrelli

El desamor, el humor y también la ironía conviven en las once canciones que integran el disco y también resumen la vida de ella. “Soy una deconstruída de pura cepa, antes que la gente empezara a hablar de descontruírse yo ya lo estaba haciendo”, dice, y agrega que las canciones son feministas sin querer serlo, como en “Popular”, que habla sobre un marido que la quiere en casa haciendo pascualina, “la hice hace 10 años, y ahora que se habla del empoderamiento de la mujer, pasa que nunca me sentí menos que un hombre, jamás. Porque en mi casa mandaban las mujeres”.

Con más de treinta años, edad con la que varios ya dan por resignados sus sueños de juventud, Campos decidió lanzarse y empezar una carrera en la música. “Siempre canté y siempre lo intenté, entonces una vez que te animás, y te animás a sostener las cosas, empiezan a haber respuestas. Las buenas y malas, y las dos son insoportables. Las buenas te demandan más, porque la buena respuesta te demanda la nueva apuesta, y tenés que redoblar o te vas. Así que es demandante que te vaya bien”, dice esta cantante de 35 años y madre de Violeta de once.

Igualmente Campos está feliz, nunca pensó que a la gente le fuera a gustar la música que componía. “Las escribía de mi cabeza, alguna vez me animé a mostrar algo pero nunca pensé que a alguien le fuera a picar lo que a mí me conmovía”. Ahora no hay más excusas y el desafío está en seguir componiendo y haciendo presentaciones.

El llegar a la música a una edad adulta tiene otra la manera de vivir y de gestionar el éxito. “Cuando era más chica era más insegura y jamás hubiese podido hacer nada. Por algo salió todo después. Y con respecto a la gente, lo que me impresiona es el amo, el reconocimiento. No que alguien se acerque para pedirme una foto, sino que me digan que me escuchan y que se identifiquen conmigo; eso es lo que me impresiona mucho”, agrega.

Hace pocas semanas se presentó en Niceto, donde agotó localidades, y quedó muda dos días, “no quedás contenta o pensando que la rompiste, quedé muda porque no estoy acostumbrada a recibir tanto amor, y es amor de gente que no te conoce y con quien conectaste desde el lugar más intimo que es la emoción. Ese amor me sorprendió, fue lo más lindo que me pasó. Es tremendo y mirá que soy madre y es lo más, pero esto no está muy lejos”.

En febrero tiene una presentación en Buena Vibra, festival que se hace en el Hipódromo, y en marzo vuelve al estudio para su segundo disco, para el que tiene listas las canciones.

Como se dedica a escribir desde chica, Campos dice que tener canciones “para tirar al techo”. “Puedo sacarte otro que El Salmón de Calamaro, tengo muchos temas listos porque el primer disco fue una selección de once temas, y tenía más de 300, y ahora tengo más, porque escribo todo el tiempo”.

El desarrollo de un disco, Campos lo siente como algo lento, porque “cuando empezás a hacer algo, no sé si bien pero sí genuinamente, es muy lento el desarrollo”, y como escribe desde los 12 años ya siente que tiene un estilo propio. Con los años se animó a ganar impulso y ahora “estoy componiendo sin la guitarra, se me queda el beat en la cabeza y si antes hacía payadas, ahora hago rap”, dice. “La parte melódica nunca se me va a ir, pero con las estrofas estoy empezando a hablar rápido”, como en “Charlita veneno”, que realizó con una base de folclore. “Paso por el tango, folclore, flamenco, ya no sé qué más voy a hacer, porque los voy agotando, voy a tener que inventar un género nuevo”, agrega entre risas.

Esa versatilidad de estilos quedó plasmada en su primer disco, donde “todo tiene un hilo”, y antes de ponerse a grabar su segundo disco, viene a Montevideo para demostrar porqués es una de las artistas más escuchadas en la región.