Una manera de reparar una deuda con Prince

Cuando vivía, el artista principalmente conocido como Prince, era un celoso guardián de la difusión de su música en internet. Por eso uno se sintió un poco traidor cuando, al otro día de su fallecimiento el 21 de abril de 2016, empezaron a aparecer cosas suyas extraoficiales, en YouTube, por ejemplo y uno fue corriendo a escucharlas.

Desde entonces, la familia de Prince ha intentado ordenar su catálogo y aunque aún no están sus videos oficiales en YouTube, su música empieza a aparecer en Spotify. En los últimos días, el servicio sumó los 23 albumes que Prince editó entre 1995 y 2010 y que integran una zona menos transitada de la estrella de la música negra.

Eran tiempos que, de tanto fervor creativo, terminaron limitados a un par de canciones, dejando de lado toda una producción que, seguro no estaba a la altura de su producción de la década de 1980 y algo de la de 1990, pero está llena de grandes momentos.

Para acompañar ese desembarco masivo de Prince, está disponible en Spotify, Anthology 1995-2010, una sintesis en canciones de ese período. Es una buena manera de empezar a entender en qué andaba por entonces Prince.

Son 37 canciones que demuestran cómo un hit necesita otras coincidencias que no necesariamente están presentes en una gran canción. Aquí hay de todo, desde funkies ochentosos (qué buena que es “P. Control” que estaba en The Gold Experience), unas de esas baladas bien melosas pero que están para enamorar (“Eye Love U, But Eye Don’t Trust U” de Rave Un2 the Joy Fantastic de 1999), esos rock de riff y ritmo (“Chaos and disorder” del disco de 1996 o “Guitar” de Planet Earth, 2007). El cancionero que tiene algunas canciones conocidas (no están sus mayores éxitos de esos tiempos como “The Most Beautiful Girl in the World” ) pero lo más valioso es descubrir que, a pesar de que el mundo parecía no estar muy atento a su compulsión, en todos esos años Prince siguió haciendo música interesante y revitalizando los sonidos negros.

Ficha Anthology 1995-2010 Artista Prince Está on line? Sí Está bueno? Descubre una etapa poco difundida de un genio



Nacido en Minneapolis en 1958, Prince avasalló el mundo con una serie de discos clásicos, entre los que había que ubicar a Dirty Mind, Controversy, 1999, Purple Rain, Around the World in a Day, Sing O’ The Times, Lovesexy, la banda de sonido del Batman de Tim Burton, Graffiti Bridge y Diamonds and Pearls. Tal sobreexposición generó un standard alto y una saturación importante. Sus aires de genio, su aspecto andrógino siempre rodeado de hermosas protegidas y su rechazo a las formas tradicionales de difundir la música, lo convirtieron en un personaje que no siempre fue atendido como correspondía. Ahora es tiempo de reparar ese error.