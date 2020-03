Mandy Moore, de chica pop en los '90 a actriz y a sacar un gran disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Surgida, como ella misma reconoció hace poco en la revista Rolling Stone, como la menos exitosa de la generación de Britney Spears y Christina Aguilera, Mandy Moore ha mantenido una carrera a medias entre la actuación (ha estado nominada al Emmy y al Globo de Oro por la serie This Is Us) y la música, aunque su último disco lo había editado en 2009. En SIlver Landings vuelve a reunirse con el productor de entonces (Mike Viola) para un disco que, una vez más, la muestra más aventurera que aquellas cogeneracionales más exitosas.

La referencia acá y ya se ha dicho por ahí, es Fleetwood Mac, lo que queda claro en las melodías y los arreglos de canciones como “Save A Little For Yourself” o “I’d Rather Lose”.

Esos sonidos pop los combina con un folk prolijo que parece salido directamente del Los Angeles de la década de 1970. Un disco interesante con un aire vintage superagradable.