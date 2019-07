Mañana, Jorge Fandermole y Laura Canoura se presentan juntos en la Sala Hugo Balzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el recital a dúo que Sara Sabah y Vitor Ramil ofrecieron en junio en la sala Hugo Balzo, el festival Música de la Tierra propone un nuevo encuentro musical para este viernes: Jorge Fandermole y Laura Canoura compartirán espectáculo, acompañados por el pianista Andrés Bedó, a partir de las 21.00.



Fandermole, que formó parte de la llamada trova rosarina y hace más de 35 años que está al frente de una carrera solista en la que mezcla música folclórica con algunas pinceladas urbanas, ya se había presentado en varias ocasiones en el Festival Música de la Tierra. Ahora le llegó la propuesta de un recital en conjunto con Canoura y aceptó. “Me pareció una buena idea”, dice. “Laura es una intérprete excepcional”.



Canoura, que en octubre festejará cuatro décadas de trayectoria musical en el Auditorio del Sodre, explicó a El País que conoció a la obra de Fandermole cuando escuchó la versión de “Oración del remanso” que Liliana Herrero grabó en su disco Confesión del viento, editado en 2003. “Yo era muy fan de ella y cuando escuché esa canción empecé a investigar de quién era”, dice Canoura. “Cuando lo encontré empecé a escuchar sus discos y descubrí una cantidad de canciones que tenía oídas y que eran de él”, explica.



Además de la “poesía” de las letras de Fandermole, a la cantante uruguaya le sorprendió descubrir que “Era en abril”, la canción que Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré popularizaron en 1982, fue compuesta por el músico a los 15 años. Con una letra desgarradora, Fandermole describía el dolor de una pareja que pierde a su hijo: “Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor / Se ha muerto mi niño”.



“Esa canción es una pecado de juventud”, dice Fandermole sobre “Era en abril”. Si bien se trata de un relato ficcional, el rosarino asegura que la letra dio lugar a “muchas especulaciones” con respecto a una experiencia de los intérpretes y del autor. “Mucha gente ha visto reflejado su drama personal en esa canción”, asegura Fandermole, quien no esperaba una respuesta “tan intensa”. “Uno siente que tal vez es mejor no hacerla, pero al final lo hace porque es una manera de expresar la tristeza”.



A lo largo del recital (entradas a la venta en Tickantel), habrá una serie de instancias en las que Canoura y Fandermole interpretarán canciones en conjunto, y otras en las que cada músico quedará solo en escena. “Empezamos con una lista larga de temas que me gustaría cantar de él”, dice Canoura. Entre ellas está “Oración del remanso”, la canción que le abrió la puerta a su obra. Fandermole, que conocía la obra de Canoura desde hace tiempo, le hizo “una contrapropuesta” con las canciones de la uruguaya que le gustaría cantar. Entre ellas, “Detrás del miedo”, que la cantante incluyó en su primer disco solista. “Es hermosa”, dice.



El rosarino también seleccionó canciones como “Una mujer en blanco y negro” y “Al sur de tu corazón”, que fueron compuestas por Canoura. “Yo soy más intérprete que compositora, entonces me sorprendió y me alegró que las haya elegido” dice. “Tengo mucho como compositora pero no me ha pasado que canten mis canciones, y menos que menos un varón porque siempre sentí que mis canciones eran muy femeninas”, agrega.



Fandermole se siente “muy entusiasta” con respecto al recital de mañana. “Estos encuentros me apasionan y le pongo mucha energía. Va a ser un buen concierto porque ambos estamos acostumbrados a cantar con otros”, asegura.



Canoura espera que, además de la amistad que pueden generar este encuentro, también se pueda dar comienzo a una “relación profesional” con el argentino. “Estoy un poco vagoneta con la creación, estoy más como intérprete. Necesito destaparme nuevamente y los encuentros con músicos hacen que esas cosas sucedan”.