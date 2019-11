"Manal", un disco para descubrir lo mejor del blues en español

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Flaco, ¿escuchaste a Manal?”, me preguntaba Carlos, el padre de mi amigo Facundo, en cada asado al que me invitaba. “Jugo de tomate frío / En las venas deberás tener”, cantaba desde la silla de plástico donde estaba sentado. Mientras tanto, con una mano sostenía su cigarrillo y con la otra marcaba cada sílaba del estribillo como si se tratara de la batuta de un director de orquesta. “Son los fundadores del blues en español”, me decía siempre al terminar de cantar ese fragmento de “Jugo de tomate”.



En los asados que hacía mi padre podíamos pasar de Pink Floyd a Edú “Pitufo” Lombardo y de Eric Clapton a Tabaré Cardozo, pero jamás sonó Manal ni había escuchado hablar de ellos. Menos de “Jugo de tomate”. Un día los busqué en Spotify para cumplir con los deberes que me dejaba el padre de mi amigo y así me topé con Manal, el disco debut del power trío argentino.



La portada muestra fotos de los músicos dentro de una bomba que está por estallar. Apenas los escuché, entendí a qué se debía la insistencia de Carlos. La voz carrasposa de Javier Martínez, los solos de guitarra de Claudio Gabis y las líneas de bajo de Alejandro Medina son excelentes.Además están las letras. Esas crónicas de la ciudad (“Avenida Rivadavia” y “Avellaneda Blues”) que se mezclan con el rechazo a la falsedad de la vida en sociedad (“Casa con diez pinos” y “Jugo de tomate”).



Gracias a ese descubrimiento, empecé a bucear en los discos de Días de blues, Pappo's Blues, Opus Alpha, La pesada del rock and roll, Vox Dei y el Flaco Barral. Cada vez que me encuentro con Carlos le agradezco la recomendación.