La Mala Rodríguez habla de “Aguante”, su nuevo himno de empoderamiento femenino

A pocos meses de su vuelta a Uruguay en el marco del festival Montevideo Rock, una experiencia que recuerda como “una maravilla” —“me fascinó el encuentro con la audiencia y sentir todo el fervor hacia las bandas locales”, dice—, la rapera española Mala Rodríguez tiene nuevo tema. El viernes lanzó “Aguante”, que se presenta como un himno al empoderamiento femenino, un concepto que ha estado muy presente a lo largo de su carrera.

“El paso del tiempo solo ha ayudado a que más gente conozca” el significado del feminismo, dice Rodríguez a El País, escuetamente a través de WhatsApp, a propósito de un movimiento con el que siempre se ha sentido identificada, y al que le ha dado mucho lugar en sus canciones. Con eso tiene que ver, probablemente, la forma en la que la voz es presentada en “Aguante”: mucho más frontal y aguerrida que la de “Contigo”, su anterior y sensual single, de corte más romántico.

Mala Rodríguez en "Aguante". Foto: Captura de YouTube

“Salió así, me puse en el micro y me dejé llevar por la música. Me gusta cuando eso pasa”, dice Rodríguez, que no tomó tan a conciencia esa decisión de producción, que le da más fuerza a una base rítmica ya de por sí potente. “Aguante” se ubica, a grandes rasgos, entre el reggaetón y el afrobeat, y ese es el espacio sobre el que Rodríguez avisa que “yo vine a llevármelo todo por delante", una actitud que desde sus inicios ha marcado su propuesta. “Necesito sentir para que la interpretación sea real”, comenta respecto a lo físico de su música, y sigue: “las canciones tienen que resucitar cada vez que las canto, y esto es algo mágico”.

Ante la pregunta de cómo hace para llevar músicas de raíz de otras culturas a su identidad, teniendo en cuenta que hace poco justificó que las gitanas se enojen porque Rosalía hace flamenco, y se metió en la discusión sobre apropiación cultural, opinó que “la rivalidad entre artistas es siempre algo jugoso para los medios. La polémica llega cuando defiendo las raíces del flamenco, y considero honrado mencionarlo en un tiempo en el que todo acaba mezclándose. Siempre he rapeado, esto nació en el Bronx, pero yo lo hice con el sabor de Sevilla”.