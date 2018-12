Luisa Sobral: “Escribo desde mi punto de vista”

En la voz de Luisa Sobral se mezclan las influencias del jazz, pop y folk. Ya tiene cuatro discos editados y el año pasado ganó el premio Eurovisión con “Amar pelos dois”, que cantó con su hermano Salvador. Hoy se presenta a guitarra y voz en el XI° Festival de Jazz de Montevideo y mañana estará como invitada del concierto de la MVD Big Bang.

—El año pasado ganaste el festival de Eurovisión con la canción “Amar pelos dois”, que cantaste con tu hermano Salvador. ¿Cómo recordás la experiencia? ¿Sentís que “Amar pelos dois” lograste representar el sonido actual de la escena musical portuguesa?

—Fue una experiencia muy buena. Yo no conocía mucho a Eurovisión, pero sabía no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Cuando me pidieron que escribiera una canción para el concurso, hice algo que me gustaba y que creía que podía ir muy bien en la voz de mi hermano. Siempre pensé que no iba a ganar con una canción así, pero terminó sucediendo. Fue todo un poco loco. Me gustó saber que llevamos una canción que representa lo que sucede ahora en la música portuguesa, porque en los últimos años se presentaban canciones que no tenían nada que ver con lo que pasa en Portugal. Eso era un poco triste porque hay cosas muy bonitas y la gente no lo sabe. Creo que con esta canción uno sí se puede acercar al sonido actual de mi país.

"Amar pelos dois" - Luisa y Salvador Sobral

—Acabás de editar Rosa, tu cuarto disco solista. Al escucharlo noto un sonido íntimo donde tu voz es la protagonista y te acompañas de arreglos minimalistas basados en vientos, guitarras, teclados y percusión. ¿Cómo creaste el sonido del álbum?

—Quería hacer un disco un poco desnudo y, como tú dices, con la voz como instrumento principal. Decidí tener un disco con dos guitarras, voz y le agregué el sonido de vientos más clásicos.

—En las 11 canciones del disco narrás diferentes historias. ¿Los temas están inspirados en experiencias reales?

—Mis canciones siempre tienen una base en experiencias personales, pero eso no quiere decir que sean historias personales. Hay historias de gente que conozco, otras sí pasaron y algunas las inventé. Siempre hay algo mío en las canciones, las escribo desde mi punto de vista.

Luisa Sobral - "O Melhor Presente"

—Hoy te presentás a dúo con el guitarrista Mario Delgado en el Teatro Solís. ¿Qué posibilidades te brinda cantar con guitarra?

—Lo que hago con Mario es muy interesante porque tengo mucho espacio para la improvisación. Hago un setlist sin orden y decido qué voy a cantar en el momento, dependiendo de cómo me siento. Es todo muy natural.

—Mañana participarás del concierto de la MVD Big Band, que ofrece arreglos totalmente diferentes al de dúo de guitarra y voz ¿Qué te interesa de tocar con una big band?

—Siempre es una experiencia maravillosa. Lo hago pocas veces y es una buena manera de conocer músicos de otros países. Ese día haré una canción de mi repertorio que toco mucho y va a ser muy especial.