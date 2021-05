Luis Miguel y Frank Sinatra: la historia real del dueto y el concierto que compartieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atención: la nota incluye spoilers sobre la segunda temporada de la serie.



La segunda temporada de Luis Miguel. La serie aborda una serie de hechos ocurridos, sobre todo, entre 1990 y mediados de la década siguiente, y entre ellos está la histórica colaboración que el mexicano hizo junto a Frank Sinatra, un ícono de la música popular.

El Sol de México fue el único cantante latino convocado para participar del disco Duets II de Sinatra, en el que además están Stevie Wonder, Willie Nelson o Neil Diamond, entre otras figuras.

Sinatra, según retrata la serie, conoció a Luismi en 1993 cuando estaba en la búsqueda, justamente, de un artista latino para incorporar a este nuevo trabajo discográfico finalmente lanzado en 1994. El intermediario de ese encuentro que se dio en un bar de Nueva York fue Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente mexicano Miguel Alemán Valdés; en la audición, el mexicano interpretó "Te extraño".



Pero esto habría sido una creación específica para la ficción, donde Sinatra fue representado por el actor Julian Sedgwick.



Lo que sí ocurrió en la realidad es que la colaboración entre ambos se concretó en la canción "Come Fly With Me", aunque no la grabaron juntos en el mismo estudio sino a distancia.



Luis Miguel sí pudo compartir escenario, de alguna manera, con su ídolo un tiempo después. Fue convocado para cantar en un concierto que se celebró en ocasión del 80° aniversario del crooner, donde una cantidad de artistas cantaron para él en el Shrine Auditorium en Los Ángeles, en 1995.

Luismi cantó justamente "Come Fly With Me", y antes de su actuación en impecable smoking, dijo: "Estoy muy feliz de estar aquí porque tuve la oportunidad cuando era pequeño de escuchar todas las canciones de Frank Sinatra. Así que creo que aprendí inglés mediante sus canciones. Y quiero decir que años después tuve la oportunidad de cantar en uno de sus álbumes que es el Duets II. Eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias. Y espero que todos vengan a volar conmigo esta noche", en referencia al título de la canción.

Cuando fue presentado en escena, por el actor Tom Selleck, Luismi fue señalado como el hombre que en ese momento estaba causando la misma sensación que había generado Sinatra 60 años atrás.

En esa misma velada, Sinatra terminaría subiendo al escenario para acompañar a todos sus invitados en una versión de "New York, New York", así que al menos por unos segundos y en ese contexto colectivo finalmente cantó junto a su colega mexicano, que era parte del grupo en el que estaban, por ejemplo, Tony Bennett, Bono o Bruce Springsteen.

Un año después, Sinatra le envió una carta a Luismi para saludarlo por la flamante estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la que queda claro que el encuentro entre ambos no fue tal como lo retrata la ficción ya que, según el propio crooner, habría ocurrido en México.



"Querido Micki: durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie. Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único, un talento enorme y nada malo a la vista. Felicitaciones por tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Un saludo cálido, Frank”, escribió.

El encuentro entre Luis Miguel y Frank Sinatra está retratado en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie biográfica de Netflix.