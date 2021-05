Luis Miguel y Armando Manzanero: cómo fue la tensa relación entre los cantantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta nota tiene spoilers de la temporada 2 de Luis Miguel. La serie.



El último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel. La serie, el sexto, se emitió este domingo e hizo foco en la relación que el popular cantante mexicano tuvo con su colega Armando Manzanero, una figura fundamental en buena parte de sus éxitos.

La ficción dejó en claro que el vínculo laboral y personal entre ambos no se desarrolló de la mejor manera, ¿pero cómo fue la verdadera unión entre los dos y qué conflictos se desataron?

Tal como reflejó la serie, la primera colaboración entre Luis Miguel y Armando Manzanero se dio para el disco Romance, que se estrenó en 1991 y fue un éxito. El Sol de México pegó un arriesgado salto hacia los boleros y el resultado fue más que feliz, tanto que luego vinieron los álbumes Segundo romance (1994), Romances (1997) y Mis romances (2001), siempre repitiendo dupla con Manzanero, fallecido en 2020.



Manzanero produjo Romance y aportó un par de sus canciones clásicas, a las que Luismi les inyectó nueva vida para convertirlas en infaltable de su repertorio: "Te extraño" y el inmortal "No se tú". También estuvo a cargo de la selección de los 12 temas del repertorio, entusiasmado con la posibilidad de acercara los jóvenes al bolero.

Aunque en Romance todo funcionó perfecto, la relación laboral entre ambos comenzó a tener rispideces de ahí en más, propias de los cambios de comportamiento de Luis Miguel, que se volvió cada vez más hostil y menos respetuoso con su entorno de trabajo. Aún cuando de joven lo admiraba y le manifestaba su afecto públicamente: "Si puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú", le dijo a un humorista chileno durante una entrevista televisada en los noventa.



Manzanero se molestó con la dinámica poco profesional y eso generó una tirantez que devino en que en 2018, Luismi rechazara participar de un concierto homenaje para el hombre que había sido clave en su carrera. “Hay gente que no conoce el agradecimiento", dijo en entrevista con Azteca Trece que recogio El País de Madrid. "Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, expresó.



El bolerista, además, tomó a mal que su colega incumpliera un contrato millonario con Alejandro Fernández en 2016, que generó un juicio escandaloso y mediático.

El año pasado, Luis Miguel no se manifestó públicamente ante la muerte de su colega y referencia. El sexto episodio de la serie que tiene como productor al propio Luismi habría sido un intento por reparar esa falla, ya que terminó con una dedicatoria, “En memoria del querido maestro Armando Manzanero 1935-2020”.

En el episodio emitido este domingo, se muestra una reunión ocurrida en la mansión de Acapulco entre Luis Miguel, el músico y productor Kiko Cibrián, y Manzanero en la que este, interpretado por Pierre David, le insiste en grabar un segundo volumen de Romance.



David ya había interpretado a Manzanero en la primera temporada del éxito de Netflix, y el propio Armando había opinado sobre cómo se había presentado su figura en la historia.



"Todo lo que me cayó mal de lo que hicieron está vez es que me pusieron con una ropa de la chingada. Yo me visto siempre correctamente porque un día mi papá me dijo: 'Oye, tú no eres ni güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo, vístete bien'", bromeó en 2019 en charla con el programa Ventaneando. Luego agregó que "no creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel ha hecho", pero reconoció que mientras mejor le fuera a su colega, "mejor me va a mí".