Lacalle Pou compartió la playlist presidencial de música uruguaya: ¿qué eligió?

El presidente Luis Lacalle Pou compartió una playlist de música uruguaya sumándose así a la iniciativa #SuenaUruguay que busca la difusión de música nacional en tiempos de pandemia. Se puede escuchar acá.

La playlist del presidente —que fue compartida por uno de los promotores de la iniciativa, Andrés Sanabria— incluye dos canciones de La Vela Puerca ("José Sabía", "Burbujas"), dos de Larbanois-Carrero ("Conclusiones", "Adivina Adivinador"), algo de rock de los 80 (Zero, Traidores, Estómagos, Níquel), No te Va Gustar (eligió "De nada sirve"), rock más reciente (Once Tiros, Cuatro pesos de propina), cantoras (Laura Canoura, Malena Muyala, Francis Andreu), Jaime Roos ("Amor profundo") y Fernando Cabrera ("Te abracé en la noche"). Son 18 canciones en una lista de una hora y cuatro minutos.

#SuenaUruguay, es una iniciativa promovida por Sanabria, que es director del sello Bizarro, y el responsable de la productora Pure Class Music, Rolo Borrazas. Consiste en generar playlists hechas solamente con canciones nacionales, como para difundir la música uruguaya, aumentar las reproducciones de los artistas y acercarle nuevas propuestas al público.

El perfil de Spotify del presidente permite además chequear su amplio gusto musical. Aunque es probable que esté intervenida por sus hijos: sus playlists van de "Blanco como costilla de bagual" (donde están, entre otros, Carlos María Fossati y Carlos Beneavidez) a música de la WWE (World Wrestling Entertainment)

Más cercanas al presidente parecerían ser las listas "Correr" (donde hay pop de los 80, pop español y argentino) y la de "Folklore" que combina Cafrune, Chalchaleros y artistas uruguayos.

El grupo preferido del presidente a juzgar por la cantidad de canciones que seleccionó en todas las playlist de su perfil es Larbanois-Carrero.