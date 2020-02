Luis Fonsi dice: "'Despacito' hizo lo que ninguna otra canción en español"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ha grabado hasta en Mandarín su hit “Despacito”, lo que lo llena de entusiasmo el abrir puertas para nuevas generaciones de artistas. El boricua Luis Fonsi se presenta hoy en el Centro de Convenciones de Punta del Este (entradas por Abitab desde 1.600 y hay beneficios con el Club El País) con su gira mundial Vida. Sobre su carrera, sus hits y el balance con la familia habló en esta entrevista con El País.

—Siempre has tenido una linda relación con nuestro país, ¿cómo es el público uruguayo?



—Es un público hermoso. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Uruguay y si bien hace tiempo que no he ido, tengo mucha hambre de abrazar al público y mostrarle todo lo que he estado haciendo. Uruguay es un público muy caluroso y fiel y llegar en esta época a Punta del Este, la vamos a pasar bien. Llegar a Uruguay es lo que me pedía el alma y el corazón.

Luis Fonsi. Foto: Difusión

—¿Cómo ha sido esta Vida World Tour que te trae a Punta del Este?



—Muy bonita, ahora empezamos la segunda parte, por eso le hemos puesto Vida World Tour 2.0, es una segunda vuelta recargada. Vamos a visitar ciudades que no pudimos visitar antes y volver a donde nos piden de nuevo. Se han hecho algunos cambios de la gira pasada que parece que fue hace mucho tiempo y fue el año pasado. Es una gira muy divertida, muy arriba y claro con sus momentos románticos, acústicos y con algunos covers. Tengo un equipo de músicos excelentes y audiovisuales impresionantes que se han hecho con mucha delicadeza. Es un show muy variado porque soy así, no tengo un género muy marcado. En mi caso hay de todo un poco porque soy muy inquieto y no me puedo quedar con un solo género; así que habrá momentos románticos y de mucho sentimiento y esa parte la vivo mucho porque es de donde vengo; y también está la parte de la fiesta con canciones alegres, sensuales y para bailar, y esa parte también la gozo al máximo. Eso es lo que me diferencia de otros conciertos del género pop.

—Pese a que ahora suena la música urbana, jamás te alejaste de la balada, como se nota en tu disco Vida.



-Nunca me aleje y nunca me voy a alejar. La música urbana se está convirtiendo en pop de acuerdo a quién la cante. Hoy diferenciar al pop del urbano es más por el artista que por la canción. Hay baladas que tienen ese ritmo urbano pero que siguen siendo baladas porque las canto con sentimiento y hablo del amor. La parte romántica nunca la voy a abandonar, el sentarme a cantar con la guitarra con mucho sentimiento es algo que siempre será parte de mí. También poner a la gente a bailar y olvidar sus problemas también es parte importante para mí.

Luis Fonsi. Foto: Difusión

—Fuiste la puerta de entrada para la música latina en Estados Unidos, ¿lo sientes así?



—Siento que fui parte de un momento muy importante donde la música latina pone los pies bien puestos sobre la tierra, como diciendo acá estamos. Jamás diría que fue solo por mí o por mi canción, jamás, pero sí entiendo que fui parte de eso gracias a lo que logró “Despacito” a nivel mundial, que hizo lo que ninguna otra canción en español antes. Y contento de haber cambiado la historia de la música latina para siempre. Ahora trabajo para que esa puerta que se abrió no se cierre por un buen rato.

—¿No te cansa cantar “Despacito”?



—Ojalá y sean cinco millones de veces más. Cualquier canción que el público quiera escuchar yo quiero cantar. Al final del día, la energía que te devuelve el público, ese aplauso, esa emoción cuando empieza el primer acorde de una canción, sea esa o una canción vieja, es lo que quiero cantar en el show. Quiero tener una buena reacción y conexión con el público. Yo no canto para mí, canto para el público. Obviamente que como a cualquier ser humano cantar la misma canción por mil años puede generar cansancio, a mí no. Ni “Despacito” que tiene tres años, ni “Imagíname sin ti” que tiene lleva 20 años, y todavía la canto. Entonces, ojalá y nunca llegue ese cansancio. No veo que se asome porque disfruto mucho lo que hago y al final de cuentas es lo que quiero es complacer al público.

Luis Fonsi en su pasada visita a Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra

—Disfrutar de lo que haces es la mayor satisfacción.



—En la carrera y en la vida, lo que queremos todos los seres humanos es hacer lo que nos apasiona, y eso es un lujo. No todo el mundo puede decir mi trabajo es mi pasión. No todo el mundo se levanta con ganas de trabajar diciendo que están haciendo lo que quieren hacer, yo tengo esa bendición y lo reconozco y le doy gracias a Dios todos los días. Más allá del éxito que uno pueda tener, de los hits, conciertos y las giras, estoy haciendo lo que amo y lo que me preparé para hacer desde niño. Creo que todo empieza desde allí.

—¿Cómo es la previa a lanzar una canción, se reconoce un éxito cuando se está grabando en el estudio?



—Hay algo que uno siente que te da una buena energía, te da un cosquilleo. No soy de llegar a conclusiones rápidas, siempre escribo la canción, la grabo y dejo que respire un poco y ahí voy analizando dentro de mi propia calificación dónde la pongo. Me ha pasado con algunas canciones que desde el momento que uno la escribe que hay algo especial; otras veces es completamente lo opuesto, uno termina la canción por terminarla y piensa cómo va a entrar en un disco porque tienes canciones similares, y de repente le cambias dos cosas y florece. No hay reglas, esto es lo hermoso de hacer arte, no hay una regla, no hay un patrón. Esto es dejarse llevar por el instinto, el corazón, el momento y que el público decida, porque al final del día ellos deciden.

Luis Fonsi. Foto: Nicolás Pereyra

—¿Cómo se maneja una carrera con giras por el mundo con la familia?



—Es un reto, es quizás la parte más compleja, delicada y dolorosa de tener este hermoso trabajo que no cambio por nada. Todo en la vida tiene su sacrificio y eso es lo que más sufro, cuando tienes que hacer las maletas para un largo viaje y sabes que vas a perderte esas cosas. Igual lo estoy aprendiendo todavía, a entender ese balance, porque es eso, es jugar en ese juego de balance y equilibrio, es decir ahora sí o ahora no me los llevo, me quedo en casa y aunque tenga que decirle que no a una serie de conciertos me quiero regresar a casa porque me aleja demasiado tiempo. Básicamente cada día tengo que tomar la decisión de quedarme o regresar a casa.