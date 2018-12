Luciendo los éxitos en formato orquestal

Richard Carpenter ha sido un abnegado celador del legado del dúo que integró con su hermana Karen desde la muerte de ésta en 1983. Eso ha mantenido la dignidad de un montón de canciones inolvidables que, empezaron siendo muy populares, tuvieron una etapa cool (hubo un disco tributo lleno de bandas indies) y siguen vivas como clásicas. El propio Carpenter, por lo tanto, se encargo de supervisar y arreglar esta colección de canciones que mantienen la voz de Karen pero se apoyan en la ejecución de la Royal Philarmonic Orchestra y que grabó en los estudios Abbey Road. La idea no es nueva (hay unos de Elvis Presley, por ejemplo) pero acá funciona bien: los arreglos orquestales están muy bien y le dan novedad a las canciones que, lo más importante, están buenísimas. Y no falta ninguna: “Yesterday Once More”, “(They Long to Be) Close to You”, “Superstar”, “Rainy Days and Mondays”, “Top of the World”, “We’ve Only Just Begun”. Una buena excusa para recordarlas.