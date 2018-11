Luana, la princesita de la plena, publica un video para que "nada les impida soñar"

Luana Persíncula se posicionó, en poco tiempo, como una de las voces femeninas más populares de la música tropical uruguaya, pero ahora vio su actividad interrumpida, después de que el Inau le retirara el permiso de trabajo por el incumplimiento de sus obligaciones. Luana tiene 17 años, y hasta que no cumpla los 18 no volvería a actuar en vivo.

Sin embargo, la chica se mantiene aferrada a sus sueños, y de ahí viene el posteo que subió hoy a su cuenta de Instagram.

Luana, en pareja con el también cantante tropical Marcos Da Costa, publicó dos videos en los que se la ve cantando, cuando era una niña, la versión en español de "This Is Me", que Demi Lovato interpretó para la película de Disney Camp Rock. El tema habla, justamente, de ir detrás de un sueño.

"Quise subir esto no solo para que vean lo despeinada que estaba, los 'no' carteles de Justin Bieber que tenia atrás (ya que no tenia plata para tener afiches y sí, era muy fan), que el audio está saturado, que se me dan vuelta los ojos, que tengo la pared toda rayada o para que vean que desafino en algunas partes, o más cosas para criticar como hacen varias personas que me siguen o que no me siguen, y solo se preocupan de la vida de los demás más que la suya propia", escribió Luana en Instagram.

"Subo este video para expresar que no soy solo una simple gurisa que canta por cantar: soy una persona que sueña y quiere demostrar lo que es y lo que puede llegar a ser, tal como lo explica la canción", añadió.

En el largo posteo, Luana contó que en este tiempo trabajando profesionalmente en la música, aprendió que para cumplir los sueños se necesita "una gran determinación, dedicación, disciplina, voluntad, esfuerzo y sobre todo, fe". "Pero a mi nadie me va a parar, nadie va a interrumpir lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero ser, lo que soy".

Y aprovechó la publicación para inspirar a otros, para fomentar a que cada uno vaya por su sueño, y para agradecer a los que la apoyan.