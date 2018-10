Luana Persíncula: de los coros en la escuela a los escenarios

"Sé cantar", escribía Luana Persíncula en la biografía de un Facebook que ya no usa pero sigue ahí. Cuando escribió eso, Luana tendría 10 u 11 años. En el muro de esa cuenta aparecen muchas publicaciones en las que le pedían que cantara.

Después, su generación migró a Instagram y ella también se fue por ahí, una red social en la que también subió videos cantando y a la gente le copó. Pero no, lo de Luana no era solo en las redes sociales. Un perfil que escribió El Observador cuenta que la chica canta desde los cuatro años y empezó en la iglesia, junto a su padre, Óscar Persíncula. Después, estuvo en los coros de la escuela.

Lo que pasó este año, cuando la descubrió la productora Jasa Music y el público tropical se enamoró de ella, fue solo un punto alto en una pasión que venía de antes, de la niñez y de la familia. Ahora, esa carrera que venía desarrollando, está en un parate: el INAU le revocó el permiso para trabajar, requisito importante para hacer carrera en la música siendo menor de edad.

Pero Luana, que retroalimenta sus redes con su música y viceversa (algo naturalizado en esta era), tiene fe. Al menos eso fue lo que escribió en sus historias de Instagram, donde agradeció la fuerza a sus seguidores y les dio esperanza de que ese parate en su carrera se iba a solucionar.

Si no es ahora, que no puede cantar más en público -sus shows fueron cancelados y hasta sus videos oficiales fueron eliminados de Youtube-, será en un año, cuando en octubre de 2019 cumpla los 18 y pueda volver.

"A ella": donde empezó todo

"Yo quería hacer otro tema", dijo Luana en entrevista con Día a Día, de VTV. Estaba hablando de "A ella", el cover del reguetón de Karol G, el primer tema que subió a Youtube y que en meses superaba los ocho millones de reproducciones. Fue el productor el que la convenció de la canción, le dijo que iba a funcionar y sí, funcionó.

El trabajo de producción también estuvo en el nombre, porque Luana Persíncula dejó el apellido de lado y pasó a circular por las redes y por los boliches como "la princesita de la plena".

El despegue musical de "la princesita" fue inmediato, después vino otro cover, el de "Oncemil", de Abel Pintos, y también fue un éxito. Además, había lanzado "Amarte no se olvida", primer tema inédito de su carrera. Su agenda se pobló de escenarios entre boliches y festivales. Incluso era uno de los platos fuertes del Montevideo Tropical (que todavía no confirmó ninguna resolución ante la situación de la cantante).

La fama repentina de esta chica sorprendió al público en general, pero en Colonia, donde nació y vive, se lo veían venir. "En Colonia, como es una ciudad muy chica, no como Montevideo, ya nos conocemos entre todos, entonces ya sabían que soy plaga y que canto. No fue mucho el choque entonces me felicitan y me dan para adelante", contaba la chica en esa entrevista con Día a Día.

De Colonia a la productora montevideana llegó después de dos toques con una banda local, Kmbanda, y del intento de otra banda que no funcionó. La idea de la productora, contó Luana, era promocionarla un año, pero explotó antes y ya a los meses estaba teniendo su primer toque como "la princesita de la plena", en marzo, en Sarandí del Yi. Fue tan rápido el despegue que no tenía temas suficientes y debió repetir el repertorio.

El cambio en su vida artística no fue el único. Desde setiembre, Luana y Marcos da Costa, otro nombre conocido en la plena, hicieron público su noviazgo con fotos en las redes sociales. Además, han subido videos cantando juntos y en acústico.

Puede que no estén más las canciones en la cuenta oficial de Youtube y su carrera profesional esté en veremos, pero para las 153 mil personas que siguen a la chica en Instagram, hay unos cuantos videos en los que canta a capella o acompañada por una guitarra o por una pista.