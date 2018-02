Lorca, un histórico del pop español que vive su segunda juventud

Hace cinco años llegó por primera vez a Uruguay, el destino latinoamericano que tal vez más se le demoró desde que empezó en esto de la música, y lo sorprendió el recibimiento de la gente. Para 2013, sus canciones ya habían sonado tanto en la radio que no necesitó de una discográfica para convocar al público: sus fans se movieron para darle acogida, impulsados en parte por el respaldo radial que desde Metrópolis FM siempre le dio Henry Mullins.

Cinco años después de aquella sorpresa, Lorca asegura que este país se convirtió en su segunda casa: aquí tiene amigos que siente como familia, aquí se encontró con el cantante Cristian Pazos que se convertiría en su compañero de giras y padrino de uno de sus hijos, y por aquí proyecta asentarse dentro de poco tiempo.

Pero no hay un golpe de suerte que explique este romance uruguayo-español, sino una historia que se remonta a 23 años atrás, cuando el dúo Ciencias Naturales se aseguraba estar entre los clásicos del pop español con “En el andén del corazón”.

Aquel de la voz suave que cantaba era el mismo muchacho de Carabanchel que luego emprendería un camino solista, volvería a tener temas populares —aquí el que más sonó fue “El tren del olvido”, hoy versionado por Lucas Sugo y por Sonido Profesional—, se alejaría de los escenarios por problemas de salud y de adicciones, y volvería renovado.

Hoy, Lorca está girando por Uruguay con Pazos, con perfil bajo pero entusiasta. Entre los shows que les quedan pendientes (mañana en San José, el 11 en Rocha, el 12 en Solymar y el 14 en Atlántida), el más importante es el del 9 de febrero en la Sala Balzo, para el que hay entradas en Tickantel a $ 500.

“Estoy en una gran fase creativa, recuperando unas ganas de vivir que durante un año estuvieron perdidas”, dice en charla con El País, y agrega: “Llevo un año limpio y a mis 41 estoy encontrando el equilibrio. Porque la locura es necesaria, pero a mí ya se me pasó el arroz con ese tema y ahora trato de vivir la luz del día”.

Algo de eso se verá en el disco que está preparando, Maratón, “lleno de nostalgia y de optimismo” y sigue la idea de que “todos somos corredores de fondo y coleccionamos historias”. Sueña con presentarlo a lo grande en España, después de mucho tiempo de giras acústicas obligadas por la crisis española, que golpeó a la cultura.

—¿A qué canción de tu etapa solista le debés más?



—A nivel mediático a “Bésame la boca”. Yo recibí un premio de la BMI que es como Agadu pero en Estados Unidos, porque entre 2001 y 2002 fue de las canciones más radiadas en América Latina, y además hizo una versión Elvis Crespo. Pero no es mi mejor canción ni mucho menos, me atrevería a decir que es de las peores (se ríe), pero tiene ese punto mediático que uno no puede explicar a veces, y al que tengo que estar agradecido.

—¿Y del Lorca de Ciencias Naturales queda algo?



—Y queda más de lo que parece. Yo soy una persona tremendamente nostálgica, a Ciencias Naturales le debo el comienzo de esta aventura, y digamos que queda la frescura. Yo estoy empezando a vivir una segunda juventud, y estoy recuperando esa frescura.