Lollapalooza 2020: se suspende la edición argentina del festival por el coronavirus

Tras el anuncio que realizó el lunes la Organización Mundial de la Salud declarando al coronavirus (COVID-19) una pandemia, comenzaron a suspenderse recitales y festivales alrededor del mundo. Uno de los primeros anuncios fue el de Coachella (uno de los festivales más importantes de Estados Unidos) y el SXSW (también de Estados Unidos).



Hoy, se anunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondrá un decreto que implica la suspensión de eventos masivos para evitar posibles contagios del virus que está afectando a cada vez más personas. De esta manera, la edición argentina del festival Lollapalooza 2020, que se iba a realizar entre los días 27 y el 29 de este mes, será suspendida.

Según pudo confirmar el diario argentino La Nación con fuertes cercanas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el anuncio oficial de la suspensión estará a cargo de la organizadora del evento, DF Entertainment, que informará además si el encuentro musical se cancelará o habrá una reprogramación de los shows previstos. Voceros de DF Entertainment confirmaron que darán a conocer en breve un comunicado con los detalles.



La grilla iba a estar encabezada por Guns N' Roses, The Strokes, Lana del Rey, Gwen Stefani, Travis Scott y Martin Garrix.

En el caso de Uruguay, el director general de Salud, Miguel Asqueta, anunció que por el momento no hay prevista ninguna suspensión de eventos musicales o deportivos. En diálogo con Informativo Sarandí, y poniendo como ejemplo el caso de Montevideo Rock (que se celebra este sábado para 40 mil personas), el jerarca expresó: "El Ministerio de Salud Pública no ha emitido ninguna recomendación de que no se haga. Es presumible que entre los asistentes no haya gente que venga de lugares con circulación sostenida de virus" y por tanto no hay riesgo de contagio. Argentina, si bien tiene casos de coronavirus, no es un país que se considere por el momento "zona roja", es decir que no tiene "circulación sostenida del virus".