El Lollapalooza argentino suma nuevos e interesantes sideshows

Crece la ansiedad por la nueva edición del Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro y se anunciaron nuevos artistas que ofrecerán conciertos especiales durante su paso por la Argentina. El miércoles 14 de marzo Liam Gallagher, el niño rebelde del brit pop, presentará en el teatro Vorterix las canciones de su nuevo disco solista As You Were, donde regresa al espíritu rockero, baladas y estribillos con gancho al estilo Oasis, como en "Wall of Glass", "Greedy Soul", "For What's Is Worth", "Come Back To Me" y "Universal Gleam". En vivo, el artista intercala en su lista los estrenos junto a los himnos como "Rock 'n' Roll Star", "Supersonic" y "Live Forever".

El 15 de marzo Metronomy llegará al teatro de Colegiales para estrenar en Buenos Aires su último album Summer 08, donde rescata el sonido del funk de vieja escuela con citas a músicos como Prince , pero con la elegancia británica que le sabe incorporar el músico y productor Joseph Mount. En una década el grupo creció en vivo desde aquel proyecto de laboratorio de Mount a esta exhuberante banda de climas pop, sintetizadores y una línea de bajo bien bailable que propulsa el motor funk de su último álbum.

Y la visita de David Byrne, que también estará en Montevideo por esos días, no pasará inadvertida. El lunes 19 de marzo el exlíder de Talking Heads, referencia de la música new wave de los ochenta en Estados Unidos, tocará en el teatro Gran Rex. El músico vendrá con su nuevo disco solista bautizado American Utopia , el primero en 14 años desde Grown Backwards. El álbum, que saldrá el 9 de marzo y cuenta con su primer adelanto, "Everybody's Coming to my House", fue producido por Brian Eno.

