Un 2020 lleno de música: todos los shows internacionales ya anunciados para este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El año empezó recién, pero la agenda 2020 en materia de shows musicales de artistas internacionales, está cargadita hace ya un rato. Mucho hemos escrito sobre Maroon 5, Backstreet Boys o Ricky Martin, algunas de las visitas pop de peso, pero no se ha hecho tanta referencia a la seguidilla de rock argentino que habrá en distintos puntos de la ciudad, o a la demorada primera vez en Montevideo de Black Flag, una banda con mucha historia, o a la presentación del brasileño Pabllo Vittar, que es uno de los artistas latinos que más están dando que hablar. Entonces, es hora de resumir todo lo que ya sabemos que se vendrá. Tomen apuntes.

lo más importante Platos fuertes

Hasta ahora, los grandes números musicales internacionales de 2020 estarán a cargo de Backstreet Boys y de Maroon 5. Los primeros agotaron entradas con velocidad para el show que darán el 8 de marzo en el Antel Arena, y por eso agregaron una nueva función, para el 9, para la que todavía quedan entradas en el servicio Tickantel. Pegadito a la boy band más famosa de todos los tiempos, con una fama que evidentemente no caduca, llegará a Montevideo Maroon 5, con Adam Levine a la cabeza y un show importante que tendrá lugar el 10 de marzo en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario (Red UTS).

más pop Éxitos radiales

El año se abrirá cargado de música internacional, y el pop se impone en los shows de mayor escala. Para el 19 de febrero está previsto en el Antel Arena un recital de Alejandro Sanz, en el que presentará su reciente #ELDISCO y recorrerá los hits que han masificado su carrera. En ese mismo escenario, el 2 de marzo estará Ricky Martin, otro con una enorme cantidad de éxitos bailables y románticos a cuestas; y el 17 del mismo mes llegará a ese escenario Chayanne, entre el baile y las baladas. Para los tres shows, las entradas se consiguen por Tickantel.



La trilogía de puertorriqueños que vienen la completará Kany García, con el show que dará el 27 de marzo en Sala del Museo (originalmente anunciado para octubre, fue reprogramado). Las localidades se venden en Redtickets.

desde argentina Los vecinos de siempre

Los artistas argentinos son los que más tocan en Uruguay después de los uruguayos, por obvias razones. Y este año, la andanada arranca temprano, porque desde los primeros días de febrero ya se apuntan algunas visitas de perfiles bien distintos. El sábado 8 en Otro Mundo (en la rambla portuaria), en el Ciclo de Rock que inauguraron en diciembre los Ratones Paranoicos, habrá doble fecha de reggae con Los Pericos y Los Cafres. El 14 en Blast (en Uruguay y Rio Branco, ex BJ Sala) se presentará Estelares; y al otro día, en Montevideo Music Box (Larrañaga y Joanicó), se concretará el recital postergado de Iorio, una de las voces icónicas del heavy metal de la vecina orilla. Luego, el 13 de marzo, estarán Las Pastillas del Abuelo en La Trastienda (otro show reprogramado; había sido anunciado para diciembre); el 28 llegará Carajo a Montevideo Music Box, en compañía de la banda local Reytoro; y el 3 de abril en Rock es la Cultura, en fecha que también fue reprogramada, estarán Jóvenes Pordioseros festejando 20 años.



Otro show argentino, pero no de corte rockero, es el que el folclorista Jorge Fandermole compartirá con Fernando Cabrera el 15 de febrero en la sala principal del Teatro Solís.



Las entradas para estos shows se consiguen en Tickantel, solo en Abitab, o en Redtickets, según el caso.

desde brasil Los otros vecinos

Brasil también dirá presente en la agenda de recitales, aunque con menos peso —por ahora— que Argentina. De cualquier modo, las dos propuestas son más que recomendables. El 31 de marzo actuará por primera vez aquí Pabllo Vittar, drag queen y cantautor brasileño que causa impacto en la región (Redtickets); y el 14 de abril se concretará el postergado show de Carlinhos Brown, en el Auditorio Nacional del Sodre (Tickantel).

del mundo Rock de todos lados

Además de la ola argentina, hay otros shows rockeros para este año. El más relevante es el de La Polla Records, el 9 de febrero en el Antel Arena (Tickantel), en el marco de su regreso, presentación del disco y despedida definitiva. Imperdible noche punk. Después, debutará en Uruguay una referencia del hardcore punk mundial, Black Flag (este show también iba a ser en 2019 y se postergó), el 11 de marzo en MMBox, misma sala donde el 31 de marzo tocarán los españoles de Barón Rojo, en su gira despedida; y el 19 de abril, los suecos de SOEN (todas en Abitab).

música instrumental Habla la música

Esta lista se completa, por ahora, con un par de músicos que ya son viejos conocidos del público local. El 25 de marzo, la joven violinista y youtuber Lindsey Stirling llegará nuevamente al Auditorio Nacional del Sodre, sala que agotó en 2017. Y el 16 de abril, también en el Adela Reta, estará otro violinista de prestigio, Ara Malikian, para presentar su disco Royal Garage. El libanés tocó allí en 2018 y fue un éxito de venta de entradas. Tanto él como Stirling tienen propuestas musicales más bien alternativas.



agenda clásica El Centro Cultural de Música y sus planes

Cada año, el Centro Cultural de Música propone una temporada llena de conciertos de relevancia y calidad, que suelen convocar buen público. Uno de los espectáculos más relevantes de 2019, para los entendidos en la materia, fue, el que brindó en ese contexto Sir Simon Rattle, al frente de la London Symphony Orchestra, en mayo en el Auditorio Nacional del Sodre. Eso sirve para ejemplificar qué tipo de propuestas se suelen encontrar en los cronogramas del Centro.



Así, el calendario 2020 para la institución comenzará el 21 de abril en el Teatro Solís, con la Orquesta de Cámara Nouvelle Europe que reúne a jóvenes y talentosos músicos europeos. Dirigirá Nicolas Krauze, y la solista será, al violín, Alena Baeva. El 4 de mayo en la misma sala se realizará el Jerusalem Chamber Music Festival, del que participarán Elena Bashkirova (piano), Mihaela Martin (violín), Gerard Caussé (viola), Tim Park (violoncello) y Pascal Moraguès (clarinete). El 21 de junio en el Auditorio del Sodre, habrá un concierto del pianista ruso ganador de un Grammy, Daniil Trifonov; mientras que el 13 de julio, allí, estará la Orquesta Juvenil Neojiba de Bahía, dirigida por su creador, Ricardo Castro.



El 27 de setiembre, en el Auditorio se presentará la prestigiosa Sinfónica de Bamberg, con el pianista Piotr Anderszwevski que es muy relevante en su generación. Y el 24 de octubre, en ese escenario, actuará el reconocido coro Rundfunkchor Berlin, junto con la orquesta Concerto Köln. Las últimas fechas estarán a cargo de la orquesta de cámara Academy of St Martin in the Fields (23 de noviembre en el Solís), y de la orquesta japonesa The Geidai Philharmonia Orchestra (25 de noviembre en el Solís). Hay abonos en la web del Centro; luego, las entradas estarán en Tickantel y boleterías.