Lizzo, Lil Nas X, Billie Eilish: ¿Cómo es la música de los nominados al Grammy?

Ayer se anunciaron los nominados para los premios Grammy, y basta con darle un vistazo a la lista para darse cuenta de que la edición de 2020 será especial. La primera sorpresa -más que merecida, hay que decirlo- es que las artistas mujeres son las que dominan las categorías más importantes y acumulan más nominaciones. Lizzo -una de las revelaciones del año gracias al disco Cuz I Love You- lidera la lista con ocho nominaciones, incluyendo el canción y grabación del año por “Truth Hurts”, y disco del año.



En cuestión de números, con seis nominaciones le sigue Billie Eilish, la sorpresa del 2019 gracias a la canción “Bad Guy” -nominada a mejor canción y grabación del año- y el disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Además, la cantante de 17 años está nominada en la categoría de mejor artista nuevo, una de las ternas más codiciadas y que también incluye a Lizzo y a Rosalía, la primera artista hispana en ser tenida en cuenta en esta categoría.



Las tres artistas nombradas son las estrellas de los Grammy y representan muy bien el camino que viene tomando la música (mainstream, claro) en los últimos años: la tendencia es presentar un sonido que toma prestados elementos de numerosos géneros. Se podría decir que la primera regla es que no hay regla o, mejor dicho, no hay límites. A su vez, sorprende que las grandes discográficas apuesten a este sonido antes que las fórmulas aptas para radio.



Si bien es verdad que Lizzo se maneja dentro de ciertos ámbitos ya conocidos -aunque moviéndose muy bien entre el R&B, soul, funk y el hip-hop-, lo original está en sus letras: con una voz potente, apuesta a mostrar que se siente cómoda con su cuerpo, y a través de sus canciones quiere invitar a que el resto de las mujeres hagan lo mismo.



El caso de Eilish y Rosalía es diferente: sus propuestas musicales son dos de las más originales de los últimos años. Eilish plantea una fusión entre elementos de la música electrónica, el trap y el pop para presentar un sonido imposible de encasillar; mientras que en El mal querer, Rosalía se encarga de traer el sonido del flamenco al siglo XXI al incluirle sintetizadores, loops, samples y hasta bases de la música urbana.



Hablando de un sonido renovador, el veinteañero Lil Nas X es otra de las figuras de la 62° edición de los premios Grammy. Con seis nominaciones, el músico compite en la categoría de mejor álbum del año por 7 EP, mejor artista nuevo y grabación del año por “Old Town Road”. Gracias al remix de esta canción -grabado con Billy Ray Cyrus-, el rapero logró que el hit rompiera el récord a la canción con más semanas en el número uno de Estados Unidos: 19 semanas.



Además de los números -“Old Town Road” vendió 10 millones de copias solo en Estados Unidos-, la canción sorprendió en la radio gracias a la original mezcla entre trap y música country. El disco 7 EP continúa la fusión de géneros, aunque siempre llevados hacia el terreno del hip-hop. Así, se pasean por bases de rock (“Family”), trap (“Rodeo”, grabada con Cardi B) y hasta música disco (“C7osure”) para demostrar que es más que un one-hit wonder.

En la terna de mejor álbum del año compiten otras dos mujeres que publicaron dos de los discos más interesantes de lo que va del año: Ariana Grande (con thank u, next) y Lana del Rey (con Norman F***ing Rockwell). La primera grabó una serie de éxitos -“thank u, next”, “7 rings” y “break up with your girlfriend, i’m bored”- abordados desde las letras más honestas y personales de su carrera; mientras que la segunda se dedicó a escribir sobre las relaciones amorosas en un Estados Unidos dominado por la era Trump.



La lista de álbum del año se completa con i,i (Bon Iver), I Used To Know Her (H.E.R.) y Father of the Bride (Vampire Weekend). Este último marca el regreso de la banda liderada por Ezra Koenig, tras seis años sin discos. Aquí, la banda indie se anima a probar con polirritmias, arreglos basados en el jazz, el country y la música africana (“Sunflower” y “Flower Moon” son los ejemplos perfectos de esta apuesta).



En la canción del año las composiciones ya nombradas de Eilish (“Bad Guy”), Lizzo (“Truth Hurts”) y Del Rey (“Norman F***ing Rockwell”) se le suman a las de Lady Gaga (“Always Remember Us This Way”), Tanya Tucker (“Bring My Flowers Now”), H.E.R. (“Hard Place”), Lewis Capaldi (“Someone You Loved”) y Taylor Swift (“Lover”).



Además de canción del año, Swift está nominada a mejor álbum pop vocal por Lover y mejor actuación pop solista por “You Need To Calm Down”, uno de los sencillos de su último disco, un manifiesto pop sobre la igualdad que también es un mensaje directo para sus haters: “No estoy tratando de meterme con tu autoexpresión / Pero aprendí que estresarse y obsesionarse con alguien no es divertido”.



La ceremonia de los premios Grammy se celebrará el 26 de enero en Los Ángeles, y la noche será presentada por la cantante Alicia Keys. Todavía no está confirmado qué músicos actuarán, pero lo que sí es seguro es que hay tiempo para repasar los discos y canciones nominadas e incluso descubrir nueva música.