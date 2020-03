"Live At Topanga Corral", un disco para descubrir a Canned Heat, un clásico olvidado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quienes tengan la banda sonora de Woodstock en su discoteca seguramente reconocerán el nombre de Canned Heat, aquel quinteto blusero que inmortalizó “Going Up the Country” (de la mano de la voz nasal de Alan Wilson) en la película del festival más importante de la historia. Bueno, quienes estén interesados en profundizar un poco más en el sonido de este grupo olvidado, pueden escuchar Live At Topanga Corral, un disco en vivo de 1971 que muestra a los estadounidenses en su mejor momento.



De la mano de la prodigiosa guitarra de Henry Vestine, la batería de Fito de la Parra, el bajo de Larry Taylor, la voz, la guitarra slide y la armónica de Alan Wilson, y el canto rasposo del gran Bob Hite (“When Things Go Wrong” es el ejemplo perfecto), este álbum en vivo presenta largas y enérgicas improvisaciones, ideales para los amantes del blues estadounidense de finales de los sesenta.



A través de un repertorio centrado en versiones de clásicos como “I’d Rather Be the Devil”, “Dust My Broom” y “Sweet Sixteen”, Canned Heat demuestra cómo debe sonar una buena de blues. Escuchen el emocionante solo de guitarra de más de cinco minutos de Vestine durante el momento más intenso de “Sweet Sixteen” y van a comprenderlo. Y, si a eso le sumamos el canto lleno de dolor y lo alaridos de Hite (“Mi madre murió y está en el cielo”, canta), el resultado es magnífico.



Pero hay más. Durante “I’d Rather Be the Devil”, “Bullfrog Blues” y “Wish You Would”, las improvisaciones del quinteto dan espacio a algunos de los momentos más originales del set de 45 minutos.



Live At Topanga Corral es una joya que merece ser redescubierta.