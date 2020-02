"Live at Carnegie Hall 1969" de Simon & Garfunkel es el adelanto de un clásico musical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Para celebrar los 50 años de Bridge Over Troubled Water, uno de los discos esenciales de Simon & Garfunkel, se editó un EP de cuatro canciones grabadas en vivo en el Carnegie Hall. En esta actuación de noviembre de 1969, el dúo estadounidense presentaba por primera vez dos de los temas que se transformarían en clásicos del cancionero estadounidense: “The Boxer” y “Bridge Over Troubled Water”. A lo largo de 15 minutos, los nostálgicos y las nuevas generaciones podrán redescubrir las armonías vocales del dúo más refinado de la música estadounidense. La breve pero hermosa “Song For Asking”, con Paul Simon como voz principal y Art Garfunkel en los coros es el ejemplo perfecto de lo bien que funcionaban juntos. Y “Bridge Over Troubled Water” muestra a Garfunkel en estado de gracia. Una joya.