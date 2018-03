Lindas canciones ajenas

Meshell Ndegeocello ya tiene una carrera de 24 años. Es conocida por sus colaboraciones importantes, su prestigio como instrumentista (es bajista), y por un éxito a medias con John Mellencamp (el cover de “Wild Night” de Van Morrison) y un número uno con una versión de una canción de Bill Withers, “Who Is He (And What Is He to You)?”. Pero tiene una trayectoria solista prolífica: Ventriloquism es su décimosegundo disco. Y es un disco de temas ajenos, un sistema que, por lo visto, le ha funcionado a esta estadounidense nacida en Alemania. Para el caso recurrió a mucha música negra de la década de 1980. La playlist incluye canciones bien conocidas (“Waterfalls” de TLC, “Smooth Operator” de Sade, “Private Dancer” de Tina Turner), y otras no tanto como una canción de Prince “Sometimes It Snows in April” y algunas del R&B de aquellos años, un género que acá no es muy conocido. Es un disco sosegado, bien arreglado y donde Ndegeocello se luce en los arreglos y en la instrumentación. Un disco que deja bien parados a todos.

Ficha Meshell Ndegeocello

Disco: Ventriloquism.

¿Está online? Sí, en Spotify. ¿Está bueno? Sí