Lily Allen quiere volver, y estas son sus canciones nuevas

Hace 12 años, "Smile" de Lily Allen sonaba en las radios y parecía prometer una nueva estrella con letras con un tono rebelde, tan rebelde como lo permite el pop. Pero más allá de alguna que otra canción, Lily Allen se fue quedando, por lo menos por estos lados.

Tuvo un intento de salir a flote cuando colaboró con Pink en "True Love", pero tampoco le hizo mucha publicidad. Ahora, la cantante británica lo vuelve a intentar con dos sencillos, "Three", con detalles dulzones de una balada, y "Higher", un pop suave con alguna herencia del hip hop, que adelantan su nuevo disco No Shame , que saldrá en julio. Es el primer trabajo de la artista desde 2014, cuando lanzó Sheezus, y luego decidió retirarse para dedicarse a su hija e incursionar en el mundo de la moda.

"Three" y "Higher" no son la primera muestra de No Shame. El mes pasado la artista compartió "Trigger Bang" en colaboración con el rapero Giggs. Habrá que ver si tendrá más éxito esta vez.

Escuchá las nuevas canciones

"Higher" de Lily Allen

"Three" de Lily Allen