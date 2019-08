¿Quién es Lil Nas X, el rapero que logró el récord a la canción con más tiempo en el número uno de Estados Unidos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece una película. En menos de un año, Lil Nas X pasó de vivir de prestado en la casa de su hermana, a romper el récord de la canción con más tiempo en el número uno de las listas de éxitos de Estados Unidos. Todo gracias a “Old Town Road”, un country-trap irresistible que lleva 17 semanas en la cima de Billboard, y destronó a dos gigantes: “Despacito” (de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber) y “One Sweet Day” (de Mariah Carey y Boyz II Men).



El fenómeno musical del 2019 generó una ola expansiva que, tras más de 500 millones de reproducciones en YouTube, parece no tener fin. A mitad de 2018, un productor llamado YoungKio sampleó el banjo de “34 Ghosts IV”, una canción olvidada de Nine Inch Nails, le agregó un beat de trap y la publicó en la página BeatStarts, una plataforma donde los raperos compran beats.



Días después, Lil Nas X (cuyo verdadero nombre es Montero Hill), un rapero de 20 años que había dejado sus estudios para dedicarse a la música, encontró el beat en la plataforma, se interesó y lo compró por 30 dólares. “Estaba viviendo con mi hermana y no podía pagar las cuentas, así que, obviamente, quería que me fuera de su casa”, recuerda en una videoentrevista para Genius.



“Empezó como una historia de vaquero solitario y fugitivo”, dice. “Fue como: quiero llevar mi caballo al ‘Old Town Road’ y montar hasta que no pueda más. Eso significa que me iba a ir y no pensaba volver. Quería que fuera una historia triunfante”.



Así anduvo por el garaje de la casa de su hermana grabando el grito del comienzo (“Yeah, I’m gonna take my horse to the Old Town Road / I’m gonna ride ‘til I can’t no more”), ese que ahora es un himno.



Luego llegó el estribillo —simple, repetitivo y cargado de Auto-Tune—, tan efectivo que se puede repetir sin cansarse (“Can’t nobody tell me nothin’ / You can’t tell me nothin’”). Cuando terminó “Old Town Road”, Lil Nas X tenía una canción de menos de dos minutos con aires de hit.



En diciembre, y aprovechando la ola de memes sobre los cowboy —impulsada por Mason Ramsey, el niño que se hizo viral por cantar un tema de Hank Williams en un Walmart—, el rapero subió la canción a Soundcloud y a ITunes. Apenas la adoptaron en la red social TikTok para un challenge, la canción empezó a trepar en las listas de éxitos —al igual que pasó con “Harlem Shake”, “Gangnam Style”, “Black Beatles” y “In My Feelings”—.



“Old Town Road” estuvo en la lista de música country de Billboard, pero en abril fue quitada porque se consideraba que no tenía los elementos suficientes del género. Así es como entró Billy Ray Cyrus, el padre de Miley y un one hit wonder con “Achy Breaky Heart”: grabaron un remix y un video divertido que le dieron el gancho necesario para terminar de sellar el éxito.



El impulso viral del remix de “Old Town Road” llevó a la canción debut de Lil Nas X a formar parte de miles de playlists y a acumular cientos de millones de reproducciones. Ahora ese chico, que a finales de 2018 estaba en la ruina, es una de las estrellas del momento en Estados Unidos. Con el récord de Billboard recién alcanzado, la película de Lil Nas X parece no tener un final cercano.