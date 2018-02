Liam Gallagher dice que Noel es peor que Donald Trump y Kim Jong Un

La versión corta es que desde la disolución de Oasis, los hermanos Liam y Noel Gallagher no han parado de agredirse y de cruzar fuegos en cada oportunidad que se les presenta. La versión larga implicaría un racconto de cada insulto y cada controversia, pero de verdad, sería demasiado larga.

En diciembre del año pasado, Noel había dicho que no extrañaba a su hermano "ni un jodido nanosegundo", mientras aprovechaba para promocionar su disco solista Who Built the Moon? Sin embargo, semanas después Noel —que también tiene disco solista, As You Were— alimentaba el rumor de un acercamiento, dando indicios de una reunión y asegurando en sus redes que "estamos bien".

Pues si hubo un reencuentro, lo bueno que salió de ahí ya se extinguió, y Liam volvió a despotricar contra Noel, ahora en la gala de premios del sitio de música NME, en la que fue reconocido como figura del año.

Cuando desde el Daily Mail le preguntaron quién debería ser el villano del año, Liam fue tajante: "Debería ser Noel".

Ante las risas que su comentario provocó, agregó: "Estoy hablando en serio. Te ríes, pero él es peor que Kim-Jun Tung o como se llame. Y es peor que Donald Trump; es el mayor mentiroso y el más falso de toda la industria así que sí, él". Y siguió: "También es peor que Piers Morgan", en referencia al periodista y jurado de realities de talentos que, en la gala de los NME Awards, fue el que ganó el premio a villano del año.