Una leyenda con algo más para decir

“Me retiraré de las giras este año’’, anuncia una risueña Joan Baez. “Se acabó subir al autobús y pasar seis semanas cantando todas las noches, hora y media de pie. Llegué a la conclusión de que 60 años de eso ya eran suficientes’’. Antes de una jubilación que no afectará a su legendaria dimensión como activista por los derechos civiles y la defensa del medio ambiente, entre otros frentes acometidos por esta humanista que dio alas a un joven Bob Dylan, Baez entrega una equilibrada y sentida selección de canciones ajenas. En Whistle Down the Wind, álbum producido por Joe Henry, incluye dos temas de Josh Ritter y otros dos de Tom Waits.

—¿Cómo elige las canciones, por intuición y emoción o por razones políticas?

—La razón es importante, también la intuición. Además, debo ser capaz de cantarla, mi voz es ya muy limitada. La política debe manifestarse de un modo hermoso y sutil, como en “Another World”, de Anhoni. No me interesan las canciones de protesta. Quiero canciones que muestren las tragedias del mundo pero, llegados a este punto, la belleza debe imponerse. Debe haber musicalidad, buenos instrumentistas, para lograr una belleza pura, eso es lo más importante. Y estas canciones son muy hermosas.

Joan Baez actuó en Uruguay en marzo de 2014 en el Auditorio Adela Reta con entradas agotadas

— La versión de “Civil War”, original de Joe Henry, es oportuna. ¿Es la división que existe en Estados Unidos comparable a la que se vivió en los 60?

—La administración está haciendo todo lo posible para que aumente esa división. En los 60 aún no había florecido realmente el racismo. Sucedió cuando Obama fue presidente; muchas personas blancas jamás lo aceptaron y siguen sin aceptarlo. Es uno de los grandes problemas actuales. Hitler y sus amigos estaban interesados en dominar el mundo, pero a Trump solo le interesa el dinero. En un mismo día vi a George Will, un archiconservador que dejó el partido republicano al entrar Trump, y a Michael Moore, muy progresista, y decían lo mismo: este país solo tiene una salida, que la gente se levante y entre en política para hacerse oír, y de hecho ya lo están haciendo. Republicanos y demócratas son un desastre, necesitamos caras nuevas. Es la única esperanza.

—"The President Sang Amazing Grace", de Zoe Mulford, suena a bálsamo contra la desilusión. Al concluir su mandato, muchas de las promesas de Obama quedaron incumplidas.

—Todos los que fuimos admiradores de Obama nos sentimos decepcionados en un momento u otro. Hizo cosas terribles y estúpidas, pero en general fue y es un ser humano compasivo o no habría cantado esa canción. Es el único presidente que podía hacerlo y no lo hubiese hecho de no haberse emocionado. Es una persona agradable, un orador brillante, y tiene principios, todo lo que le falta a Trump.

Escuche "Whistle Down The Wind" , una de las canciones del último disco de Joan Baez

—¿Queda espacio para la esperanza?

—No soy optimista, siento temor por mi nieta, no entiendo cómo podrá haber un mundo en el que pueda vivir. Pasamos la mayor parte del tiempo en la negación, por ejemplo del calentamiento global, pero debemos ser conscientes de que hay todavía cosas que podemos hacer. Siempre he creído en pequeñas victorias y grandes derrotas. Hoy vivimos una enorme derrota, por lo que cada pequeña victoria deviene importante. Ya no podemos pensar a largo plazo, es inútil.