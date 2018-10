Un Lennon lleno de vida y esperanza

La nuevísima de paquete edición de cuatro discos y dos Blu-Ray titulada Imagine (The Ultimate Collection) es una buena manera de volver a aquel disco clásico de John Lennon. Es, hasta el final Double Fantasy (editado poco antes de su muerte), el disco que mejor consiguió acercar el talento de Lennon a una música accesible y popular.

Para esta breve columna vamos a olvidarnos de los otros cinco discos de esta nueva edición (y que incluyen reversiones, demos, tomas alternativas y todo lo que hay en la vuelta para la completar la visión de Lennon para este disco). Concentrémonos en el Imagine que se publicó en 1971. O sea en las primeras 10 de las 61 canciones que integran The Ultimate Collection.

Entre esa decena de composiciones están algunas de las mejores canciones de Lennon solista: “Imagine”, una de las grandes composiciones de la música y cuya repetición ha hecho perder de vista su belleza. Pero también está “Jealous Guy”, “Oh Yoko”, los rock de “It’s So Hard” y “How Do You Sleep?” (un palazo a McCartney), la beatlesca “Crippled Inside”.

Imagine muestra a un Lennon perfecto y comprometido. Quizás la ausencia de Yoko Ono (que aquí no aporta los interludios arty de, por ejemplo, Double Fantasy) sea una buena noticia porque deja espacio a que Lennon expanda sus ideas. Ono es una compositora interesante pero a veces peca de molestia.

Esto es puro Lennon.