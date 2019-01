Los latinos copan el festival Coachella, que anunció su grilla

El Festival Coachella es uno de los más convocantes de Estados Unidos. Con una historia que ronda los 20 años, el evento musical se realiza en abril en California, y reúne a artistas de distintas partes del mundo y a un público juvenil. Y su nueva grilla, anunciada en las últimas horas, muestra cómo la música latina ha ganado un lugar de relevancia en el planeta.

Para esta edición, que se hará el 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de abril, el cantante colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, aparecen en las posiciones de privilegio de un cartel atravesado por el pop, el hip hop y la música electrónica, con el rock más relegado.

Y además de ellos, reguetoneros y traperos que han logrado trascender una cantidad de fronteras, en la grilla aparecen, aunque no tan destacadas en el cartel, la cantante española Rosalía y la chilena Mon Laferte, dos sensaciones del momento y con nuevos discos, elegidos entre los más interesantes de 2018 por El País.

Otra chilena que dirá presente será Javiera Mena, y también participará la banda mexicana Los Tucanes De Tijuana.

Los headliners o números principales, sin embargo, son de factoría estadounidense. El rapero Childish Gambino, quien el año pasado sorprendió con el videoclip de la canción "This is America"; la banda Tame Impala, que no edita disco desde 2015, lo que da lugar a especular con un nuevo material; y la solista Ariana Grande, con flamante música, serán los artistas que acapararán mayor atención.

Entre otros participantes también están Janelle Monáe, The 1975, DJ Snake, Diplo, Solange, Weezer, la joven promesa Billie Eilish, Khalid o CHVRCHES, entre decenas y decenas de propuestas.