Larga vida al rock inglés

El nuevo disco de The Vaccines es de esos que nos hace preguntarnos cómo es posible que haya tanta gente haciendo tantas buenas canciones. En Combat Sports hay un claro componente britpop que se entrevera con el post punk y el encare más crudo y desprolijo del rock, esa mezcla rara de la que los Arctic Monkeys son grandes exponentes.

En esa sintonía y con una voz líder, la de Justin Young, que se parece bastante a la de Chris Martin de Coldplay, The Vaccines vuelve a la carga con 11 canciones simples pero efectivas. Hay ingenio en las letras (“Your Love Is My Favourite Band”), guitarras punzantes que levantan la pared de sonido; un baterista, Yoann Intonti, siempre listo para darle dinámica y un espíritu combativo a los temas; y una intención clara: ganar público.

Tienen con qué hacerlo y saben rockearla.