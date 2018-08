By Nicolas Lauber

Un icono de la música camaleónico, provocador y exitoso que celebra hoy sus 60 años

Video de la canción "Lucky Star" del disco debut de Madonna Video de la canción "Lucky Star" del disco debut de Madonna

Justify my love Justify my love, de Madonna.

Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna y Missy Elliot interpretando "Like a Virgin" Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna y Missy Elliot interpretando "Like a Virgin"

Don't Cry For Me Argentina - Madonna Don't Cry For Me Argentina - Madonna

Ray of Light - Madonna Ray of Light - Madonna

Larga vida para la Reina del Pop