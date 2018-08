Un lamento animal

Mark Lanegan, quien formó parte de la escena del grunge de Washington de la década de 1990 con su grupo Screaming Trees y dentro de poco llegará a Uruguay continúa diversificando su carrera como solista. Su nuevo álbum With Animals, firmado con Duke Garwood, mantiene una línea similar a otros trabajos de Lanegan, quien con su voz grave y por momentos rasgada se adentra en canciones con una impronta del blues (por el lamento, no por el ritmo) que no tiene miedo en experimentar con sonidos más electrónicos como los de una batería programada. La colaboración es democrática: Garwood puso la música y Lanegan, la poesía. El resultado es muy interesante y una buena puerta de entrada para conocer a Lanegan antes de su show en Montevideo, el 10 de setiembre.







ficha Mark Lanegan y Duke Garwood

Álbum: With Animals.

¿Está online? Sí, en Spotify.