Lady Gaga se disculpa públicamente por haber colaborado con R. Kelly

Lady Gaga anunció que eliminó de las plataformas de streaming su canción "Do What U Want (With My Body)" —del disco Artpop, de 2013—, una colaboración con el rapero R. Kelly, a causa de las acusaciones de abuso sexual que desde el año pasado se le adjudican al artista y que se retomaron la semana pasada, cuando se emitió el documental Surviving R. Kelly, donde se acusaba al rapero de abuso psicológico y sexual.

En un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter, la reciente ganadora de un Globo de Oro a la mejor canción por Nace una estrella dijo que "las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles".

“Apoyo a estas mujeres al 1000 %, les creo, conozco lo que están sufriendo y su dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio. Como víctima de asalto sexual, hice tanto la canción como el video en un momento oscuro de mi vida. Mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enojada, y no había procesado el trauma ocurrido en mi propia vida", escribió Lady Gaga en su Twitter.

La artista estadounidense contó en varias entrevistas que fue violada a los 19 años por alguien de la industria musical, lo que le provocó trastornos depresivos y alimenticios. Por eso repudia estas acusaciones contra R. Kelly. "Si pudiera volver y hablar con mi yo más joven, le diría que se someta a la terapia, como hago yo desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que estaba o, de no estar disponible la terapia para mí o para cualquiera en mi situación, buscar ayuda y hablar de la manera más abierta y honesta posible sobre lo que hemos pasado", escribió.

"No puedo volver atrás, pero sí puedo seguir adelante y continuar apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas que son víctimas de abuso sexual. He demostrado mi postura sobre este tema y otras tantas veces a lo largo de mi carrera. Comparto esto no para poner excusas, sino para explicar que tengo la intención de eliminar la canción de iTunes y otras plataformas de streaming, y no volveré a trabajar con él. Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven como por no hablar antes. Los amo", concluyó.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

En julio del año pasado, R. Kelly publicó "I Admit", una canción de 19 minutos donde hace referencia a todo lo que ha vivido y lo que se ha dicho de él en el último tiempo. "He cometido algunos errores", dice en un verso, pero niega las acusaciones recibidas diciendo que "¿cómo van a decir que no respeto a esas mujeres, cuando todo lo que he hecho es representarlas?".



En otro pasaje de la canción, R. Kelly dice: "admito que tuve sexo con todas las chicas, viejas y jóvenes, pero dime cómo ellos lo llaman pedofilia, porque esa porquería es una locura".



"Pueden tener sus opiniones", canta en un momento, "¿pero realmente se supone que tengo que ir a la cárcel o perder mi carrera por sus opiniones? Sí, vayan y apedreenme, señálenme con el dedo, pongan al mundo en mi contra, pero sólo Dios podrá silenciarme".