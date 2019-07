Kylie Minogue es una maravilla pop que se mantiene exitosa: así lo demuestra su disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo que empezó como una estrella juvenil en Australia, se convirtió en esta diva del pop con este recopilatorio que abarca 30 años de carrera y que es su séptimo álbum en el número en Gran Bretaña, una condecoración importante. Al repasar Step Back in Time quedan en evidencia las razones de tanto cariño: tiene todo un montón de canciones que están buenísimas.

Y eso se reparte en su primera etapa cuando era parte del clan Stock-Aitken-Waterman, los productores que le dieron canciones como “I Should Be So Lucky”, que la convirtieron en un símbolo del pop de su tiempo y también cuando en la década de 1990, con “Can’t Get You Out of My Head”, consiguió seguir siendo moderna.