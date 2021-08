Kuropa habla de "El lugar", un disco que hizo con placer y que renueva su sonido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La única canción que hizo en pandemia resultó ser la que abre su nuevo disco y le da nombre. “El lugar” habla de amor romántico pero juega, desde el título, con lo simbólico del refugio, del espacio compartido pero también propio, y sobre todo marca la tónica de un trabajo que se define con dos adjetivos: cálido y luminoso. Así es el cuarto álbum de Kuropa, el proyecto musical de Diego Kuropatwa.

La cronología de El lugar indica que a fines de 2019 se lanzó un primer corte, la preciosa “La noche y el día”, con la intención de estrenar el material completo en la primera mitad de 2020. Al final, una emergencia sanitaria sacudió agendas y el disco se lanzó a comienzos de julio de 2021; edita Bizarro Records.

En todo este tiempo, entonces, Kuropatwa trabajó junto al productor Diego Janssen para darle forma a un evidente cambio de sonido. Acá sobresale la figura del cancionista mientras que la banda, los músicos, cada arreglo, todo está pensado para acompañar lo que tiene que decir la voz líder.



Fue una decisión consciente y bien pensada, dice Kuropatwa a El País, ya que tenía necesidad de volver a encontrarse con su instrumento, sus letras y su forma, todo pasado por una lectura uruguaya. Más o menos explícita pero siempre uruguaya, como los aires de candombe y folclore que envuelven a estas 10 composiciones.

“En los cancionistas de hoy hay como un sonido indie que predomina, y yo lo quise llevar por otro lado. La estética indie nunca fue mucho conmigo porque no me sale de esa manera, entonces siempre apelé a ese otro tipo de canción de autor con una guitarra trabajada, del canto popular”, explica Kuropa. “Pero quizás acá hubo una vuelta de tuerca que lo hizo más luminoso. Creo que tiene que ver con ciertos arreglos y con pararme desde otro lugar, pensando las canciones con un clima un poquito pop por debajo. Porque el disco anterior, Herencia (2015), era un disco mío mucho más popero o rockero, y sin embargo no encuentro que haya tenido la trascendencia que está teniendo este disco. Hay algo que no puedo explicar, pero sí me paré desde otro lugar”.



Si es esa ponderación del cancionista la que mejor define a El lugar, la siguiente característica a subrayar es, a entender del artista, una conjunción bien pulida de todas esas músicas que lo han formado y acompañado a lo largo de la vida.



“En mi guitarra siempre hay elementos folclóricos”, admite. “Lo único es que todo eso está vestido con un clima pop, porque yo de chico escuchaba a Los Olimareños y a los Beatles, y eso está presente. Yo no puedo negar que escucho a Fernando Cabrera o Ruben Olivera así como a Joni Mitchell o a Leonard Cohen. Y esa mezcla es la que aparece”.

Para Kuropa, que primero se dio a conocer como el líder de la banda Kuropa & Cía. y que luego, ya en su camino solista, editó un disco a dúo con Ruben Olivera, la música siempre estuvo en el aire aunque la vocación se le reveló de a poco. En todo el recorrido, El lugar tiene perfil de mojón por cómo captura y plasma las búsquedas de un artista que sabe cómo reflejar el detalle y la sensibilidad.



Sobre el álbum, que todavía no tiene fecha de presentación aunque las canciones sonarán en vivo el 16 de octubre en Magnolio Sala, Kuropatwa asegura: “Este material lo hice con placer, acompañado de gente querida. Siento que estas canciones, hoy por hoy, me representan muchísimo, y digamos que fue el disco que más disfruté hacer”.