Kendrick Lamar y Drake lideran las nominaciones a los Grammy: conocé al resto

Los premios Grammy celebran su 61° edición, y ya se dieron a conocer a los nominados. Los raperos Kendrick Lamar y Drake lideran las nominaciones a los premios, con ocho y siete cada uno, respectivamente.

Para ser elegible para los Grammy, es necesario que las grabaciones y las obras musicales se hayan publicadas entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

La novedad de este año es que la Academia de Grabación de Estados Unidos (la Recording Academy) aumentó la cantidad de nominados en las categorías más importantes. De esta manera, canción, artista nuevo y álbum del año pasarán de tener cinco candidatos a ocho, generando más posibilidades para ganar el premio. Este cambio permite la presencia de más mujeres en las categorías, algo que recibió críticas durante años.

En total son 84 categorías, pero las más importantes son álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor artista nuevo.

El rubro al disco del año está dominado por el hip hop. En la lista se encuentra Invasion of Privacy, el álbum debut de la rapera Cardi B, que incluye los éxitos "Bodak Yellow", "I Like It" y "Bartier Cardi". También está Scorpion, el disco de Drake que rompió varios récords; Beerbongs & Bentleys, de Post Malone, que incluye a dos de las canciones más escuchadas del año en Spotify, y la banda sonora de la película Black Panther, con música de varios artistas y curada por Kendrick Lamar.



Cardi B, la mujer más nominada de los premios. Foto: AFP

Dentro de la categoría hay tres discos que salen de la primacía del hip hop. Por un lado, el R&B está representado por los álbumes Dirty Computer, de la aclamada cantante Janelle Monaé (que incluye colaboraciones con Brian Wilson y Pharrell Williams), y H.E.R, que compila las canciones de los dos EP debut de esta cantante estadounidense. Por otra parte, Kacey Musgraves trae un poco de country pop a la categoría con su disco Golden Hour.

En el rubro de canción del año, el hip hop vuelve a dominar. En la lista se encuentra "God's Plan", de Drake (la canción más escuchada de 2018 en Spotify); "This Is America", de Childish Gambino (que publicó uno de los mejores videos del año); "All the Stars", el dúo entre Kendrick Lamar y la rapera SZA (que fue el mayor éxito de la banda sonora de Black Panther) y "Boo'd Up", de Ella Mai.



"God's Plan", uno de los éxitos más grandes del año

Dentro de los nominados también se encuentran las baladas "Shallow", de Lady Gaga y Bradley Cooper (de la película A Star Is Born); "In My Blood" de Shawn Mendes; y "The Joke", de Brandi Carlile. Además, el tema electrónico "The Middle", de Zedd, Maren Morris y Grey, aparece en la categoría.

En la categoría de grabación del año se repiten la mayoría de los nominados a la canción del año ("God's Plan", "Swallow", "The Joke", All The Stars", "This Is America", "The Middle"), pero se le suman los temas "I Like It", de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin; y "Rockstar", de Post Malone y 21 Savage.



En cuanto al mejor nuevo artista, se encuentra H.E.R. (que también está nominada a disco del año), Dua Lipa (una de las cantantes más exitosas del año), Margo Price (cantante country que lleva dos discos editados), Luke Combs (cuyo disco debut, This One's For You aborda el country desde una mirada pop), Chloe X Halle (un dúo de hermanas que se dedican al R&B), Jorja Smith (una cantautora británica que ha trabajado con Drake) y la banda Greta Van Fleet (la banda de rock inspirada en Led Zeppelin).



"One Kiss" - Dua Lipa y Calvin Harris

Latinos en los Grammy

Además de la presencia de Bad Bunny J Balvin en la categoría a grabación del año por la canción "I Like It", de Cardi B, hay varios rubros dedicados exclusivamente a los artistas latinoamericanos.

En la categoría a mejor álbum de pop latino se encuentran Prometo, del español Pablo Alborán; Sincera, el sexto disco de la argentina Claudia Brant; Vives, del colombiano Carlos Vives (que incluye los éxitos "La bicicleta" y "Robarte un beso") ; 2 AM, de Raquel Sofía; y Musas Vol. 2, de la mexicana Natalia Lafourcade (que recientemente ganó el Grammy Latino a mejor álbum folclórico).



En el rubro a mejor disco latino de rock, alternativo o género alternativo, está Claroscura, de Aterciopelados (el álbum regreso de la banda colombiana, tras diez años sin editar música), Aztlán, de los mexicanos Zoé; Gourmet, de los cubanos Orishas (que también marca el regreso del grupo a la escena musical), Coastcity, el debut del dúo de Jean Rodríguez y Danny Flores (que han recibido el Grammy varias veces); y Encanto tropical, de la banda colombiana Monsieur Periné (que en 2015 ganaron el Grammy Latino a mejor artista nuevo).