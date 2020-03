Karol G llega esta noche al Antel Arena y antes cuenta cómo fue cantar para Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A esta altura queda poca gente que no se haya aprendido el estribillo de “Tusa”, la canción que Karol G grabó junto a la rapera estadounidense Nicki Minaj. Tiene más de 642 millones de reproducciones en YouTube y, según el sitio Monitor Latino, es la canción más escuchada en las radios uruguayas.



Además, el tema publicado en noviembre se ganó el título a la canción del verano, según una encuesta de El País entre sus lectores. “Es el momento que la gente espera cuando salen a bailar”, dice la cantante para definir el efecto que produjo su canción. Y tiene razón: apenas suena “Tusa” en la pista, la gente saca sus celulares para grabar historias de Instagram y corear la letra a todo volumen.

Pero lo que para los oyentes es el hit del verano, para Karol G el éxito de “Tusa” significa el fruto de casi 15 años de trabajo en la industria musical y termina de poner a la cantante de éxitos como “China”, “Mi cama”, “A ella”, “Secreto” y “Ocean” como una de las principales exponente de la canción latinoamericana en el resto del mundo.



A su vez, la colaboración con Nicki Minaj continúa con la tendencia que empezó en 2017 con “Despacito” (de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber) de que los músicos que cantan en inglés se acerquen a artistas latinoamericanos para cantar en español.



Esta noche, Karol G llegará por primera vez a Montevideo para presentarse en el Antel Arena con un show que incluirá bailarines, visuales y todos los éxitos recién mencionados.

—La semana pasada te presentaste en los Spotify Awards y ganaste el premio a la artista femenina más escuchada en México. Además, desde noviembre “Tusa” está en los primeros puestos de las 50 canciones más escuchadas de la plataforma. ¿Qué balance hacés del éxito que generó la canción?

—Ha sido increíble. Ese día en los Spotify Awards nos ganamos cuatro premios y “Tusa” se llevó el premio a la canción más escuchada. Han sido unos meses muy bonitos porque, si bien mucha gente me conoció por “Tusa”, mi trabajo viene de muchos años atrás. En 2006 fue cuando firmé en un papel que mi nombre artístico iba a ser Karol G, y ha sido muy bonito todo lo que ha pasado con esa canción: fue la respuesta a muchos esfuerzos y muchos años de trabajo. Se ha convertido en la canción favorita de todo el mundo, y es como el momento que la gente espera cuando salen a bailar. Y cuando la canto en los conciertos es impresionante ver cómo la cantan. Ha sido todo muy mágico.



—Un aspecto interesante de “Tusa” es que incluye a Nicki Minaj cantando en español, y ese es un movimiento que se ve más seguido en la música actual: los artistas estadounidenses se acercan a los latinoamericanos para cantar en español. ¿Sentís que estás ayudando a que la música latina se extienda a nuevos mercados?

—Es superincreíble este momento de la música porque siento que, si bien nosotros crecimos escuchando música en inglés y esos eran todos los artistas universales, ahora se están volteando un poco las cosas. Ahora los artistas que cantan en inglés son los que están muy interesados en colaborar con artistas de música en español. Nuestras canciones están liderando en charts del mundo y ya no importa el idioma. Ha sido algo impresionante y me encanta ser parte de esas canciones que han trascendido barreras y han ayudado a evolucionado el mercado latino.

—Hace un tiempo hiciste una publicación, con tono irónico, en Twitter, donde hablabas de una clásica pregunta de entrevistas: “Dime qué se siente ser mujer en el género de la música urbana”. ¿Te incomoda que siga remarcando que la mujer es casi una rareza en el género?

—Es que esa pregunta hace dos o tres años sí se podría ser. Pero ya hace años que las mujeres somos una parte fuerte dentro de la industria. Veo a Becky G y a Natti Natasha; en Argentina están Tini y Cazzu. Las mujeres ya somos parte de una industria y esa es una realidad. Esa pregunta no me molesta, pero nosotras ya somos parte del género. Me gustaría destacar que no somos solo “hombres” y “mujeres” por separado, sino que somos todos artistas que estamos en la industria latina. Si me preguntan en este momento: “¿Cómo me siento siendo mujer en el género?”, respondo bueno, no sé, yo supongo que lo mismo que siente un hombre que tiene éxito en su carrera. ¿Me entiendes?

- Karol, cuéntanos que se siente ser una mujer en el género urbano ... pic.twitter.com/KkhVve29KN — KAROL G (@karolg) January 14, 2020

—Totalmente. Recuerdo que una entrevista decías que cuando empezaste a cantar notaste que la “mujer era casi una mercancía intercambiable”. ¿Sentís que las mujeres ganaron protagonismo en el género?

—Sí, 100%. Creo que hoy todas logramos tumbar una puerta que antes estaba ahí pero que no nos dejaban cruzar. Ahora los artistas nos hacen parte de sus canciones, tenemos nuestro espacio en los premios y la gente va a nuestros conciertos. Ya estamos superpresentes y, obviamente, le doy todo el mérito al todo trabajo que hemos hecho en estos años. No es un secreto que el género siempre fue liderado por hombres, pero ese obstáculo ya se tumbó.

—A lo largo de tu carrera siempre has presentado a la mujer como alguien independiente, que es protagonista de sus deseos. ¿De qué manera trabajás en la forma de representarla?

—Como cantante yo expreso mucho mi personalidad en mis canciones y nunca podría cantar algo con lo que no me pudiera identificar. Todo lo que me escuches cantar es porque hablarlo con total tranquilidad y libertad. De cierta manera, siempre he hablado de una mujer libre y abierta; también de una mujer fiel e infiel, y hablo de la mujer que se equivoca. Además he hablado desde la sensualidad y desde la sexualidad, pero siempre dejando en claro que nunca voy a dejar a la mujer en una mala posición. Soy una mujer y lo que quiero es engrandecer a la mujer. Quiero que con mis canciones, las mujeres se puedan identificar, bailar y, de repente, se animen a decir cosas de las que tal vez no se sientan cómodas. Busco que las mujeres encuentren la libertad por medio de mis canciones.

—Estás en medio de una gira por Latinoamérica. ¿Sientes que hubo un crecimiento en la convocatoria de tus shows?

—Wow, ha sido una locura. Inicialmente uno comienza el proceso desde abajo para ir hacia arriba. En Argentina empecé en clubes pequeños y ahora voy a llegar al Luna Park. Es increíble porque esa fue la parte que yo veía más difícil: pensaba en qué momento iba a poder llenar un Arena y ahora se va a dar. Ahora que estamos haciendo nuestra gira en Latinoamérica ,ha crecido todo muy bonito como para poder decir: "Ok, la parte más difícil, que era vender tickets para un concierto, ya se está dando". Es un logro muy bonito para mí.

—¿Cuáles son tus planes para este año?

—Estoy grabando mi próximo álbum, que sale en el próximo semestre. Además, en abril sale mi próximo sencillo. Estoy emocionada trabajando un montón, experimentando sonidos nuevos y tomando otros riesgos. En mayo temrino mi gira por Latinoamérica y luego me voy para Europa, que tengo una gira allá. Más adelante, en agosto, empiezo mi tour en Estados Unidos. Este será un año muy especial para mí.

—Esta noche te vas a presentar en el Antel Arena. ¿Qué esperás del show?

—Estoy superemocionada. Esta es la primera vez que hago shows en Arenas y nunca me he presentado allí. Va a ser muy lindo poder encontrarme con el público de Uruguay. Vamos con el show full: es un montaje increíble y viajamos casi 35 personas entre mi equipo de baile, luces y visuales. Espero que la gente la pase increíble; esa la idea de mis conciertos.

recuerdo “Fue una noche supermágica", dice Karol G sobre la fiesta de Luis Suárez y Sofía Balbi A finales de diciembre, Karol G llegó a Uruguay junto a su pareja, el cantante Anuel AA, para participar de la renovación de votos matrimoniales de Luis Suárez y Sofía Balbi.

La fiesta se realizó en Punta del Este con numerosos invitados del ambiente futbolístico y musical, y la cantante colombiana fue programada como uno de los números especiales de la noche.



Según mostraron varios videos publicados en las redes sociales, Karol G interpretó éxitos como “A ella” y “China”.



En diálogo con El País, recordó cómo surgió la invitación: “A mediados del año pasado recibimos una llamada por parte del equipo de trabajo de Luis Suárez, diciendo que querían que Karol G cantara en la noche de renovación de votos con Sofi”.



“Yo no los conocía y no teníamos relación, aunque obviamente sí sabía quiénes eran. Me encantó la propuesta y después pasó que mi novio (Anuel AA) viajó a Europa, se conoció con ellos y se hicieron muy amigos”.



“Después de ese encuentro también lo invitaron al matrimonio y estuvimos todos juntos. Canté mis canciones y luego la pasamos brutal. La fiesta fue como hasta las 10.30. Bailamos increíble”, recuerda.



Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando la cantante subió interpretó “Ocean” mientras Suárez, Balbi y sus hijos escuchaban en un costado del escenario.



“Fue una noche supermágica y disfrutar de la fiesta como una de las invitadas especiales fue buenísimo”, concluye.