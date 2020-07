Kanye West hizo oficial su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rapero, artista, figura mediática y empresario, Kanye West anunció el sábado su postulación a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, en las que Donald Trump buscará la reelección.

“Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! #2020VISION”, tuiteó el rapero.

“Llegará el momento en que yo sea presidente de Estados Unidos y recordaré (...) a cada fundador que no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos haciendo”, dijo sin aclarar a quienes se refería.

Quizás lo haya dicho porque el día elegido no es casual, pues el 4 de julio es la festividad política más importante de Estados Unidos., que celebra la Declaración de Independencia del país.

Por el momento el equipo del rapero y productor no ha dado más detalles sobre la noticia ni sobre los pasos que se darán para materializar una candidatura real, que tampoco ha dejado claro si será como independiente o en las filas de algún partido político. Faltan cuatro meses para las elecciones.

No es la primera vez que West, afroamericano de 43 años y según la revista Forbes la estrella mejor pagada en 2020, especula sobre su incursión en la política pero el aviso de hoy es el más firme hasta la fecha.

Hace tiempo que West rompió filas con la inclinación más hacia la izquierda de la industria del entretenimiento para hacer oir su apoyo a Trump y en 2018 ambos se encontraron en la Oficina Oval para conversar sobre la violencia y el sistema penitenciario de Estados Unidos.

Ataviado con una gorra roja con el lema “Make America Great Again” (“Hacer Estados Unidos, grande otra vez”), el célebre músico calificó entonces de héroe al presidente estadounidense y le dio las gracias por hacerle sentir "”como Superman”.

Pero en 2019 dijo, durante una entrevista en el show Beats 1 de Apple Music, que su apoyo a Trump había sido una forma de provocar a los demócratas y anunció sus propias aspiraciones.

Posteriormente, en 2019, volvió a repetir su objetivo de acceder a la presidencia estadounidense durante las entrevistas promocionales de su disco religioso "Jesus is King", aunque situó la contienda en 2024.

“Cuando me postule para presidente en 2024 habremos creado tantos empleos que no voy a postular, voy a caminar”, aseguró.

El anuncio llega días después de que West lanzara una nueva canción, “Wash Us In the Blood” (“Lávanos en la sangre”), junto a un video en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales.

Desde 2018, su esposa, la celebridad y personalidad Kim Kardashian, ha hecho contactos en la Casa Blanca en su lucha por una reforma judicial y logró que Trump perdonara a una sexagenaria por un crimen no violento relacionado con las drogas.



Desde hace semanas, Trump, criticado por sus respuestas a la pandemia de coronavirus y las protestas antirracistas, se ubica detrás de su rival demócrata, Joe Biden, en las encuestas. Y sus números vienen en caída libre.