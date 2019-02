¿Quién es Kacey Musgraves, la revelación de los Grammy?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Quién es Kacey Musgraves, esa cantante country que sorprendió en los Grammy y le sacó el premio al disco del año a Cardi B, Drake y Kendrick Lamar, tres de los pesos pesados del rap? Con su tez clara, pelo oscuro y su cuarto disco -Golden Hour-, bajo el brazo, Musgraves se llevó los cuatro premios a los que estuvo nominada: mejor álbum country, mejor canción country por “Space Cowboy”, mejor performance country por “Butterflies”, y el ya nombrado disco del año.

Esta sorpresa podría equipararse a la de los Grammy de 2015, cuando Beck, que igual es un artista mucho más masivo que ella, se llevó el premio más importante gracias a Morning Phase, y se impuso frente a Beyoncé, Ed Sheeran, Pharrell Williams y Sam Smith. “Ni si quiera sé qué decir”, dijo Musgraves, emocionada, durante la ceremonia del domingo. “Estoy muy agradecida, aunque ganar no hace que mi álbum sea para nada mejor que el de cualquier otro en esta categoría”. Sin embargo, la importancia de este reconocimiento reside en que los premios terminaron de darle lugar a la mujer, y se recuperaron de las duras críticas que recibieron el año pasado por la falta de representación femenina en las categorías.

Si bien la cantante triunfó en el premio más importante de la ceremonia, su relación con los Grammy no es nueva. En 2014, Musgraves estuvo nominada a mejor artista nuevo gracias a su primer disco, Same Trailer, Different Park (2013). En esa ocasión compartió categoría con James Blake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y el dúo de Macklemore & Ryan Lewis, que terminó llevándose el premio.

Aunque esa vez no ganó, Musgraves sí se llevó el gramófono a mejor canción de country por “Merry Go’ Round”, construida sobre una base de banjo y steel guitar en la que, detrás de esa voz dulce, se escondía una crítica sarcástica sobre las costumbres conservadoras de los pueblos del interior de Estados Unidos. “Si no tienes dos hijos antes de los 21 probablemente vas a morir solo. Al menos eso es lo que dice la tradición”, cantaba en el tema.

Kacey Musgraves - "Merry Go 'Round"

Es que en ese primer disco ya se percibía la personalidad que la estadounidense desarrollaría durante sus siguientes trabajos. Al escucharla, se percibe cómo se aleja del estereotipo de cantante country estilo Barbie que canta sobre corazones rotos en películas de Hollywood. La música de Musgraves es interesante porque, basándose en el country pop -que se define por tener letras bastante superficiales-, resignificó el género con sus letras profundas.

Esto se ve de lleno en Golden Hour, aun cuando no cuenta con hits masivos, consumidos a nivel mundial. Claro, el country es un género bastante hermético de Estados Unidos y, salvo excepciones de la primera época de Taylor Swift y algunos hits aislados de Lady Antebellum y Kelly Clarkson, siempre desde una mirada pop, no suele trascender fronteras.

Aun así, las listas del año de varios medios especializados la ponían a ella y a su Golden Hour siempre en los primeros lugares, junto a los trabajos de la española Rosalía (El mal querer) y de Janelle Monáe (Dirty Computer). Es otro signo de que la mujer sigue ganando espacios.

Golden Hour es un disco de 13 canciones relajadas e inspiradas en su reciente matrimonio. Los temas se construyen sobre los clásicos elementos del country, que se fusionan con algunos teclados y tintes electrónicos.

Aunque en las canciones dejan un poco de lado las críticas y el sarcasmo de sus trabajos anteriores, Musgraves ofrece una colección de interesantes canciones de amor basadas en una mirada introspectiva. En algunos momentos puede ser cursi, como en “Butterflies”; y en otros ofrecer ritmos pegadizos, como en “Lonely Weekend” y “Oh What A World”, pero con esas canciones, Musgraves cautivó al público de su país y a la crítica. Ahora se llevó el Grammy y sigue sorprendiendo.

Kacey Musgraves - "Butterflies"