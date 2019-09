De Julieta Rada a Dostrescinco o Rombai, un repaso a las novedades musicales uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

JULIETA RADA "Stevie"

De su flamante disco Bosque, Julieta Rada acaba de desprender "Stevie" para lanzar un videoclip bien teen que la tiene como protagonista. La canción es, obviamente, un homenaje a Stevie Wonder, y tiene vibras soul y prácticamente el único momento bien candombero del álbum. La letra es bien sencilla y directa, algo infantil, y la melodía es preciosa.

DOSTRESCINCO "En mi salsa"

Los Dostrescinco están de vuelta con el primer adelanto de su nuevo disco, que es la demostración de eso que tan bien saben hacer: cargarse de funk para marcar la diferencia en la escena rapera local. Las barras de Bruno Cammá y Gabino Suanes hablan de "funky catarata", de Willy Colón, de Héctor Lavoe, entretienen al tiempo que son críticas, ácidas, filosas, mientras que la música, de Cammá (o sea, Farath) con Pablo Fernández Villagrán, hace bailar al más reacio. Es un anticipo bien prometedor de lo que se viene, y el videoclip está al mismo nivel.

PAUL HIGGS "Cosmovvisiones" + "Colitas"

Radicado en Argentina, el músico uruguayo Paul Higgs, que lidera la banda Algodón, está trabajando una vez más en canciones para su proyecto solista. Hace poco lanzó "Cosmovvisiones" (así, con dos v), que se presenta como una suite n° 1, ya que la segunda es "Colitas", estrenada el viernes.

"Cosmovvisiones" es una pieza experimental sobre una guitarra spinettiana que a la vez tiene un solo bien beatle, que funciona como columna vertebral de todo lo que se va articulando alrededor. "Colitas", en tanto, es un rap que presenta de qué irá su nuevo disco, Astucia: pura experimentación delirante, con reminiscencias a algunos momentos de la carrera de Fito Páez y, en parte, a Los Twist.

ROMBAI "Ganitas"

De vuelta como dúo de cantantes, Rombai, ahora con Fer Vázquez y la boliviana Megumy Bowles, lanzó canción y videoclip. "Ganitas" es un tema coescrito por Vázquez, que suena a pop urbano y tiene un estribillo más reggaetonero, y que habla de un eventual encuentro sexual. Es un ida y vuelta de frases sensuales y expresiones cada vez más comunes en este tipo de música, que combinan el baile, la noche, WhatsApp y demás.

CARDELLINO "Cursi"

Cardellino ha trabajado justamente con Fer Vázquez, y luego se dedicó a lanzar una serie de colaboraciones con raperos locales. Ahora presentó "Cursi", una canción que se aleja del trap y la propuesta más movida en la que venía incursionando, más allá de que el fraseo sí remite a esa tanda de singles en la que están "Like a Madafaka", "Wasabi", "Calma" y más. Ahora, este tema lanzado en solitario se ofrece como una moderna balada pop con pinceladas souleras, de versos melancólicos entre lo juguetón y lo naif. Los teclados y el estribillo son bastante gancheros.

CAMPODÓNICO + ARQUERO "El cielo caer"

Uno de los que ha hecho colaboraciones con Cardellino es Arquero que, en alianza con Juan Campodónico, también está de estreno. Juntos hicieron "El cielo caer", que ya había sido mostrada en vivo y que presenta una pista bien bailable firmada por el productor, cargada de unos bajos bien graves, sobre la que el rapero vuelve sobre los temas que forman parte de su cancionero (los problemas, la noche, el amor, la honestidad). La combinación es vertiginosa y atrapante: una invitación directa al baile.

TORMENTA "Tres"

Hablando de rap local, hay una figura nueva en la vuelta y es Tormenta, o sea Sara Couto, que acaba de presentar "Tres", su primer single. La rapera canaria viene incursionando en esto hace años, pero recién ahora mostró al público su material. Esta canción, sobre una pista bien popera en la que su voz se ofrece potente y sensual, habla de sobre una relación de pareja, y viene con un videoclip de una estética muy refinada. Nada mal.

CLIPPER "Mesmer"

Siguiendo en esa línea pero coqueteando más con el funk y los ritmos latinos, más bien caribeños, está la nueva canción de Clipper, otra de las raperas locales que viene en ascenso, y que lleva ya varios años de trabajo en el under local. "Mesmer", con beat de ZONE, habla sobre la función del rap mientras que aprovecha para criticar a aquellos que viven en sus micromundos. "En algún lugar del mundo están matando gente, para que tu vivas en tu realidad", entona Clipper (Josefina Tomás Araya) en un estribillo que, aunque pegadizo, cumple con la intención de interpelar. El visual, con lo justo, refuerza la propuesta aguerrida.

LOS BUENOS MODALES "Calypso"

Para completar el bloque de rap local, Los Buenos Modales acaban de presentar el primer corte de su nuevo y esperado disco: "Calypso", algo distinto en el sonido de este colectivo. No tiene la vibra funky latina de "Oh" ni ese estribillo superganchero, y tampoco tiene ese pulso frenético del house de "Traphaus", los últimos temas que habían publicado. Con un tempo un poco más relajado, la canción profundiza en el trabajo con la música electrónica, permite que el AutoTune gane terreno como recurso para algunos momentos (y está bien usado), y la voz grave de Berna, que firma la letra, completa el juego de seducción. No es un hit instantáneo como otros del grupo, pero tiene su encanto. Y además está el video, una sátira a los grupos de música tropical mezclada con algo de esoterismo.



FABIÁN MARQUISIO "Tengo la luna"

El cierre de esta lista es con el último videoclip de Fabián Marquisio, "Tengo la luna", de su disco El cuarto. El visual es pura buena vibra, alegría e inclusión, asuntos que a grandes rasgos son los que atraviesan la música de este cantautor. La descripción del tema, a cargo del artista, es bien elocuente: "'Tengo la luna' fue compuesta para salir de un lugar oscuro, para alegrarnos cuando nuestro hijo Antonio fue diagnosticado con autismo. La canción busca sacar esa alegría que vive en cada uno de nosotros y que tanto ayuda para enfrentar la adversidad".