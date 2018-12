Juan Wauters: “Siento que mi música es apta para todo público”

Juan Wauters nació en Montevideo, Uruguay y vive en Jackson Heights, Queens, desde 2002. Durante cinco años formó parte de la banda The Beets y editó tres discos que inspirados en la gran comunidad musical de la ciudad de Nueva York. Cuando el grupo se disolvió, Wauters puso en marcha su proyecto solista, y en 2014 lanzó su primer álbum, N.A.P North American Poetry, y al año siguiente Who Me?. En esos discos cantó inglés, aunque su música tenía una fuerte influencia de la música uruguaya.

Tras haber tocado en varios festivales a lo largo de Europa y Latinoamérica, Wauters decidió grabar un disco enteramente en español, titulado La onda de Juan Pablo, que fue grabado en distintos países de Latinoamérica y del que presentará varias canciones en su recital del jueves en La Trastienda.

—Estás por publicar tu tercer disco solista, La onda de Juan Pablo, que fue grabado enteramente en español durante un viaje por varios países de América Latina. ¿Cómo surgió la idea?

—Soy uruguayo pero vivo en Nueva York. Me tocó volver a Uruguay con mi música y, como la mayoría de mi repertorio está en inglés, me ponía un poco incómodo cantar en un lugar donde todos hablan en castellano. Así decidí conscientemente hacer un disco enteramente español. Mi idea fue grabar en los lugares que visité, como Argentina, México, Chile y Puerto Rico. Pude ver la música de todos los países en contexto y eso me permitió entenderla de otra manera. Al verlo, decidí que iba a acomodar mis canciones para poder grabarlas con la instrumentación de cada país.

—¿Sentís que Nueva York está presente en tus canciones?

—Sí, siento que lo que la ciudad da (y es algo que le agradezco mucho) es que te impulsa a ser como sos. Allá está bien ser diferente: en ningún momento tuve que dejar de ser uruguayo para ser neoyorquino. Eso para mí es divino. Quiero preservar eso en mi vida y siento que eso se comunica en mi música porque el mundo nos pone presiones para actuar de cierta forma, pero está bueno tratar de pelear para ser nosotros.

—En el título de tu nuevo disco usás tu nombre completo por primera vez. ¿Por qué?

—Me llamo Juan Pablo Wauters pero al moverme a Estados Unidos dejé mi segundo nombre porque allá no se usa. Con esto quise reivindicar ese lado de mi personalidad, que tiene que ver con mostrar mi lado latinoamericano.

—El año pasado grabaste una versión de “Para hacer música, para hacer”, de Miguel y el Comité, y creo que una frase del tema resume perfectamente tu interés por dedicarte a cantar en español: “No cantes en gringo, no te entienden / Por más de que grites”...

—Esa letra me encantó cuando la escuché por primera vez. Cuando hago covers, los elijo porque me siento identificado. Me encanta esa frase de la canción y me siento muy identificado, porque si voy a Uruguay a cantar todas mis canciones en inglés no va a ser lo mismo. Siento que si lo hago estoy cortando al público a la mitad y limito la accesibilidad de mi música. Creo que esa frase tiene mucho que ver con ese cambio.

—¿Cómo podrías definir el concepto de La onda de Juan Pablo?

—Siento que cuando me tuve que ir de Uruguay en 2002 quedé desarraigado por cómo se dio la situación, pero la música me trajo de vuelta a Uruguay y me conectó nuevamente con los uruguayos, que fue algo que quizás había perdido. Las canciones del disco fueron escritas en Ciudad de México y refleja muchas cosas que veía desde el punto de vista del extranjero. En ese viaje me di cuenta de que en todos lados la gente es parecida: hay mucho sufrimiento y hay gente que la está peleando, pero también hay otros que la pasan bien y que están felices. Los problemas serán diferentes, pero están en todos lados.

—¿Por qué te mudaste a Estados Unidos?

—Me fui cuando recién había cumplido 18 años, en abril de 2002 porque la empresa constructora que tenía mi viejo se fundió. A mis viejos les chocó mucho tener que enfrentarse a la realidad de que de un día para el otro quizás no podrían alimentar a sus tres hijos. Lo mismo le pasó a mucha gente que se fue en esa época. Mis padres me pidieron que fuera con ellos para mantener a la familia junta. Al principio me dolió mucho porque tenía una vida armada en Montevideo, pero de a poco me fui armando otro grupo de amigos. Ahora tengo dos vidas: una en Montevideo y otra en Nueva York. Y me siento muy identificado con los dos lugares.

—Tus dos primeros discos solistas, N.A.P. North American Poetry y Who Me? tuvieron buenas críticas y has tocado en varios festivales internacionales. ¿Cómo te tomaste la recepción de tu obra?

—Estoy superfeliz de que tengo un público que me banca y que aprecie lo que hago. Igualmente lo mío no es masivo, sino que va crecido una persona a la vez. Yo quiero que sea así y me siento refeliz. Cuando saque estos primeros discos se empezó a armar algo que iba a terminar restringiendo mi libertad de expresión. Eso hace que la música se pueda convertir en una rutina como cualquier otro trabajo. Quiero llegarle a un público que no sea solo indie, sino que la vecina también me escuche. Siento que mi música es apta para todo público: todos pueden sentir una conexión con las letras. Yo escribo desde el punto de vista de un humano en la tierra; no soy un rockero, sino que solo soy una persona. Mi música no tiene etiquetas.

