Joventango desalojado del Mercado de la Abundancia: “No nos podemos ir ahora”

Joventango está haciendo público que va camino a perder su sude del Mercado de la Abundancia, que ocupa desde 1996, y reclamó un nuevo local para poder seguir funcionando. “Debido a la ya resuelta licitación correspondiente al Mercado de la Abundancia; hoy, Mercado del Inmigrante, y teniendo en cuenta que el licitante de la misma nos solicita nuestro espacio, es que estamos solicitando un nuevo espacio para nuestra Institución, referente en cuanto a la enseñanza y difusión del tango, afirmó en un comunicado del pasado miércoles 11 de diciembre.



“Nosotros más que nada queremos que nos puedan asignar otro espacio. Si nos pueden asignar otro espacio, no vamos a resistir, por supuesto, el desalojo. Pero mientras tanto tenemos que tener un lugar donde estar. O sea, no nos podemos ir ahora. Podemos irnos cuando tengamos un lugar donde llevar las cosas. No podemos poner las cosas en Yaguarón, en la calle”, comentó a El País Juan Rubinstein, presidente de Joventango, quien agregó que el objetivo de la institución no es buscar enfrentamientos sino soluciones.

“Entendemos perfectamente que el Mercado debe ser reformado y adaptarse a los nuevos tiempos y es por ello que confiamos en que puedan ayudarnos para así, poder mantener todo lo logrado hasta el momento y seguir aportando a nuestra cultura”, puntualiza el comunicado de Joventango.

Para tratar el tema, Joventango ha convocado a una reunión de en su sede este miércoles 18 a las 20.00, de carácter abierto, para sumar puntos de vista y reunir apoyos.



Joventango es una Asociación Civil sin fines de lucro; con 42 años de trayectoria, que lleva adelante el Festival Internacional del Tango, con 32 años de existencia, siendo el más antiguo del mundo y conform la Ruta Internacional del Tango.

Hasta el momento la institución está formada por más de 600 socios que paractican tango-danza, y asisten, junto al público en general, a los espectáculos, milongas y actividades académicas que organiza la institución. “Contamos además, con clases para pacientes con Parkinson (dictadas por docentes con experiencia y neurólogos); así como también diversión para el adulto mayor (tango, teatro, juegos, etc.). Ambas actividades, con ingreso gratuito”, señala el comunicado de la institución, que reclama un local en calidad de comodato y en un lugar céntrico, bien ubicado en el mapa de la capital.

“Pedimos a ver si nos pueden otorgar una de las tantas casas vacías que hay, que tiene la Intendencia, y nosotros la reciclaríamos. Tenemos el apoyo de los artistas. Y la idea sería hacer un lindo lugar, y que se pudiera hacer también un museo del tango. Un verdadero centro cultural”, puntualiza Rubinstein.