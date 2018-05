El joven sensible que quiso surfear solo

Un grupo de jóvenes se apareció en Cannes con ganas de romper todo con sus instrumentos. No fue esta semana, en la que se desarrolla la 71° edición del prestigioso festival de cine, sino hace ocho años, cuando The Drums se daba a conocer al mundo armado de lo único que una banda estadounidense necesita para triunfar: un hit imparable.

Esa canción era “Let’s Go Surfing”, del disco The Drums (2010). En ella, la banda se consagraba en la escena independiente estadounidense como una mezcla de la diversión de los Beach Boys y la melancolía de The Smiths en un combo de canciones pop rápidas, pegadizas y agradables al oído.

Casi una década después de aquel enérgico pasaje por Cannes, las cosas cambiaron radicalmente para The Drums, quienes se presentan mañana por primera vez en Uruguay, en un show a las 21.00 en La Trastienda para el que todavía quedan entradas a 1.265 y 1.495 pesos.

Más que un grupo, The Drums se ha convertido en el proyecto solitario de Jonathan Pierce, el vocalista, compositor y único miembro fundador restante de la banda que empezó a causar sensación en Brooklyn, Nueva York, en 2009, con la publicación de su EP Summertime.

The Drums - "Let's Go Surfing"

“No quiero sonar egocéntrico pero como que siempre fui The Drums”, dice Pierce durante una conversación telefónica con El País. “Si mirás para atrás en los créditos de las canciones y la producción y el 90 % de las cosas que hemos hecho, han empezado conmigo grabando solo en mi cuarto”, agrega.

The Drums empezó igual que muchas otras bandas, como un proyecto entre amigos. En su caso, fue del interés mutuo entre Pierce y Jacob Graham, el otro miembro estable de la banda en su década de existencia, por hacer música que les divirtiera.

Graham anunció en 2017 que había renunciado a The Drums un año atrás para dedicarse otros proyectos musicales, como el grupo Sound of Ceres. Para Pierce, la partida de su colega y amigo significó acceder a algo que añoraba en los últimos años: total control creativo.

“Es un nuevo nivel de libertad artística que no tenía desde que hicimos Summertime, en el que no sabíamos si alguien nos iba a escuchar, y lo hacíamos por el amor a la música”, explica Pierce.

El resultado más visible de la nueva etapa de The Drums es el disco Abysmal Thoughts, el cuarto de la banda, pero el primero en el que Pierce realizó todo el trabajo, según apuntó: el disco “es completamente yo”.

El músico y cantante no tiene tapujos a la hora de mostrarse optimista por liderar una banda en la que quedó solo (aunque ya tenga nuevos músicos para tocar en vivo). Dice que los beneficios pesan más que los desafíos y que le permite englobar una visión única para la banda, ya sea al encargarse de la grabación, de la promoción de su trabajo o del diseño de las tapas de los discos “A Jacob no le hubiese gustado”, apunta sobre la tapa de Abysmal Thoughts, que muestra a un joven derrotado y con un zapato en su cara como único confort.

Pierce explica que tomar las riendas de The Drums le dio el ánimo para volverse más introspectivo. Para Pierce, cuando lideraba la banda con Graham, su música era más “inocente y escapista”. El músico, quien es abiertamente homosexual y fue criado bajo la mirada una familia muy conservadora, buscaba hablar “de sentimientos que fueran reales”.

Sobre todo, a Pierce -quien ya tiene 37 años- el desafío le dio el ánimo para mostrar lo que cree que muchas personas ocultan durante su adultez: la inseguridad.

“Vivimos en un mundo donde no es cool para los hombres y las mujeres mostrar miedo, soledad y tristeza”, señala Pierce. “En cosas como Instagram, todos mostramos el mejor lado de nuestras vidas. Nadie muestra el latido de su corazón en los momentos difíciles. Todos tenemos miedos y nos entristecemos. Quería admitir esto”.

Pierce señala que llegó a una conclusión que busca compartir en cada uno de sus shows: “‘Sí, soy una adulto y no tengo idea lo que estoy haciendo’. Hay algo muy liberador en poder decirle eso a las personas. Suéltense. El peso se va muy naturalmente”.