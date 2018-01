Ser joven y animarse a bailar

Actually de Pet Shop Boys tiene más de 30 años (los cumplió en junio pasado) y se mantiene tan joven. Pero ese es el secreto de la grandeza de Pet Shop Boys: hacer siempre más o menos lo mismo con algunos apuntes que lo van actualizando. Con esa pequeña premisa, a la que se suma una capacidad que abarca las melodías pero también las letras, este dúo británico es una vital máquina de la historia de la música pop.

La magia estaba ya presente en Actually, su primera obra importante, una colección de canciones synth-pop que habla con ironía sobre el amor en la aburrida vida de la burguesía joven de su tiempo. De hecho, los Pet Shop Boys (la unión del cantante Neil Tennant y el tecladista Chris Lowe) siempre parecen estar hablando de eso y desde el sarcasmo. Tennant es uno de los grandes cronistas de la música británica.

Aunque el disco se abre con la no tan apetecible “One More Chance”, la sucesión de éxitos es arrolladora: “What Have I Done to Deserve This?” con Dusty Springfield, “Rent” (una gran canción sobre el amor por conveniencia) y “It’s a Sin”, todas material de lista de éxitos y cuya permanencia los volvió

Pero también hay canciones como “Shopping”, un mid tempo medio Kraftwerk sobre el consumismo o su balada sobre un amigo enfermo de Sida, “It Couldn’t Happen Here”, que coescribieron con el italiano Ennio Morricone. Panzada pop.